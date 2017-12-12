Yerli Malı Haftası şiirleri... En güzel Yerli Malı Haftası sözleri burada!

Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilir. Bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası olarak kutlanıyor. Yerli Malı Haftası 1946 yılından itibaren kutlanmaktadır. sabah.com.tr olarak en güzel Yerli Malı Haftası mesajlarını sizler için derledik...

İşte en güzel Yerli Malı Haftası mesajları...

EKMEK TASARRUFU

Ekmek bir nimettir

Soframıza berekettir

Nimetimizi atmayalım

Bereketimizi azaltmayalım

Allah verdi ekmeği

Elhamdülillah yemeyi

Çok şükür öğrendik

Biz tasarruf etmeyi

Üstüm, başım, İçim, dışım. Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan, Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur, Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile, Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

Haftamızı açalım,

Yurda neşe saçalım.

Yerli malı dururken,

Yabancıdan kaçalım.

İpekli var, yünlü var,

Pamuklu var, bezi var.

Fabrikalar işliyor,

Öz malım gelişiyor.

Yaban malı almayız,

Düşünmeye dalmayız.

Biz tutumlu oldukça,

Hiç de yoksul kalmayız.

LATİF ÖKTEN

YURDUMUZDA YETİŞİR

Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

TUTUMLU OL

Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR