Yerli Malı Haftası şiirleri... En güzel Yerli Malı Haftası sözleri burada!

Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilir. Bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftası olarak kutlanıyor. Yerli Malı Haftası 1946 yılından itibaren kutlanmaktadır. sabah.com.tr olarak en güzel Yerli Malı Haftası mesajlarını sizler için derledik...
EKMEK TASARRUFU
Ekmek bir nimettir
Soframıza berekettir
Nimetimizi atmayalım
Bereketimizi azaltmayalım
Allah verdi ekmeği
Elhamdülillah yemeyi
Çok şükür öğrendik
Biz tasarruf etmeyi
Üstüm, başım, İçim, dışım. Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan, Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur, Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile, Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler Varlığından utanmalı.
Hakkı SUNAT
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
LATİF ÖKTEN
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR