Otomotiv
firmaları yılın tamamlanmasına sayılı günler kala kampanyalarda gaza bastı. 2018'e stoksuz girmek isteyen firmalar, kampanyalarda cazip fırsatlar sunuyor. Kampanyalarda, yüzde 9'a varan indirim, 30 aya varan sıfır faizli kredi, 6 ay taksit erteleme, sabit kur, 3 yıla uzayan vade, 10 bin TL'ye varan nakit indirimi ve MTV ödeme gibi avantajlar yer alıyor. Ancak, ucuz otomobil fırsatı için son 6 gün… Yeni yılla birlikte otomobil fiyatlarının zamlanması bekleniyor. Firmalar 2018 model yılı otomobillerle birlikte döviz kurlarındaki artışı fiyatlarına yansıtacaklar. Fiyatların yüzde 10-15 civarında artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yeni düzenlemeyle birlikte 2018'de Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 37.5 ile 50 arasında artacak.