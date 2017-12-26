‘Türkiye 2018’de eşik atlayacak’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2018'de ikinci hamle dönemi başlatarak, eşik atlayacağını söyledi. Yılmaz, sosyal koruma harcamalarının 135 milyar liraya ulaştığını belirterek, milli gelirin 13 bin dolar seviyesine çıkacağını vurguladı. Yılmaz, 81 ili kapsayacak olan "Şehirlerin Ekonomik Beklentisi" çalışmasında 17 ilde yaptıkları değerlendirmelerde vatandaşların ağırlıklı olarak bürokrasiden ve yerel yönetimlerden şikâyet ettiğine işaret etti.



SEKTÖRLER BÜYÜYOR

AK Parti Ekonomi İşleri Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 2017'nin ekonomi için son derece olumlu bir yıl olduğunu, yüzde 7'ler seviyesinde büyüme beklentisi olduğunu kaydetti.

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