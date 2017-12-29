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Bugün altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatları ne kadar? bugün ne kadar? Vatandaşlar haftanın son çalışma günü olan Cuma sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 29 Aralık Cuma altın fiyatlarında son durum ve 'gram altın kaç lira' sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 22.12.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 11:08
Bugün altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL

29 Aralık Cuma fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 29 Aralık Cuma altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 29 Aralık Cuma günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

29 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 157,59

Satış: 157,65

Çeyrek Altın

Alış: 251,76

Satış: 257,45

Yarım Altın

Alış: 501,94

Satış: 514,91

Tam Altın

Alış: 1.010,17

Satış: 1.035,33

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.036,00

Satış: 1.046,00

Ata Altın

Alış: 1.038,49

Satış: 1.064,46

14 Ayar Altın

Alış: 89,69

Satış: 89,75

18 Ayar Altın

Alış: 114,86

Satış: 114,95

22 Ayar Bilezik

Alış: 143,50

Satış: 143,61

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Bugün altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL
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