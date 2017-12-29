Bugün altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık çeyrek altın ne kadar? GÜNCEL

29 Aralık Cuma çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 29 Aralık Cuma altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 29 Aralık Cuma günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Gram Altın
Alış: 157,59
Satış: 157,65
Çeyrek Altın
Alış: 251,76
Satış: 257,45
Yarım Altın
Alış: 501,94
Satış: 514,91
Tam Altın
Alış: 1.010,17
Satış: 1.035,33
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.036,00
Satış: 1.046,00
Ata Altın
Alış: 1.038,49
Satış: 1.064,46
14 Ayar Altın
Alış: 89,69
Satış: 89,75
18 Ayar Altın
Alış: 114,86
Satış: 114,95
22 Ayar Bilezik
Alış: 143,50
Satış: 143,61