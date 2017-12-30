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Taksim'deki nostaljik seferlerine başlıyor

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 16:57

"İSTANBUL'UN AŞKIDIR TRAMVAY"

'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik seferleri, bugün yeniden başlıyor. Tünel girişinde bulunan ve açılışa özel olarak süslenen, önlerine ve arkalarına "İstanbul'un aşkıdır tramvay" yazılan nostaljik tramvaylar, fotoğraf çektirmek isteyenler, sıraya girdi. Tramvaylar, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün 'na getirilmiş ve üstleri brandalarla örtülmüştü. Deneme seferleri tamamlanan tramvayların, bugünkü açılışın ardından yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.

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Taksim'deki nostaljik tramvay seferlerine başlıyor
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