Taksim'deki nostaljik tramvay seferlerine başlıyor

"İSTANBUL'UN AŞKIDIR TRAMVAY"

İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvay seferleri, bugün yeniden başlıyor. Tünel girişinde bulunan ve açılışa özel olarak süslenen, önlerine ve arkalarına "İstanbul'un aşkıdır tramvay" yazılan nostaljik tramvaylar, fotoğraf çektirmek isteyenler, sıraya girdi. Tramvaylar, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından dün Taksim Meydanı'na getirilmiş ve üstleri brandalarla örtülmüştü. Deneme seferleri tamamlanan tramvayların, bugünkü açılışın ardından yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.