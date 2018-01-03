Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak çeyrek altın ne kadar? EN GÜNCEL

3 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 3 Ocak 2018 altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 3 Ocak Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

3 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 159,59

Satış: 159,65

Çeyrek Altın

Alış: 254,24

Satış: 259,99

Yarım Altın

Alış: 506,88

Satış: 519,98

Tam Altın

Alış: 1.020,13

Satış: 1.045,53

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.048,00

Satış: 1.058,00

Ata Altın

Alış: 1.048,73

Satış: 1.074,95

14 Ayar Altın

Alış: 90,57

Satış: 90,64

18 Ayar Altın

Alış: 116,00

Satış: 116,08

22 Ayar Bilezik

Alış: 144,91

Satış: 145,02