Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak çeyrek altın ne kadar? EN GÜNCEL

3 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 3 Ocak 2018 altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 3 Ocak Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Gram Altın
Alış: 159,59
Satış: 159,65
Çeyrek Altın
Alış: 254,24
Satış: 259,99
Alış: 506,88
Satış: 519,98
Tam Altın
Alış: 1.020,13
Satış: 1.045,53
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.048,00
Satış: 1.058,00
Alış: 1.048,73
Satış: 1.074,95
14 Ayar Altın
Alış: 90,57
Satış: 90,64
18 Ayar Altın
Alış: 116,00
Satış: 116,08
22 Ayar Bilezik
Alış: 144,91
Satış: 145,02