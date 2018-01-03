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Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? Vatandaşlar 2018'in başında 3 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Altın fiyatlarındaki son durumu güncel olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 3 Ocak 2018 altın fiyatlarında son durum ve 'gram altın kaç lira' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 3.1.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 10:52
Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak çeyrek altın ne kadar? EN GÜNCEL

3 Ocak 2018 fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 3 Ocak 2018 altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 3 Ocak Çarşamba günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

3 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 159,59

Satış: 159,65

Çeyrek Altın

Alış: 254,24

Satış: 259,99

Alış: 506,88

Satış: 519,98

Tam Altın

Alış: 1.020,13

Satış: 1.045,53

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.048,00

Satış: 1.058,00

Alış: 1.048,73

Satış: 1.074,95

14 Ayar Altın

Alış: 90,57

Satış: 90,64

18 Ayar Altın

Alış: 116,00

Satış: 116,08

22 Ayar Bilezik

Alış: 144,91

Satış: 145,02

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak çeyrek altın ne kadar? EN GÜNCEL
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