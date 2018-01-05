Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?

5 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da sürekli bu konu hakkında merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar kişiler 5 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 5 Ocak Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Gram altın 159,1 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.066 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün en yüksek 160,15 liraya kadar yükselen ve gelen satışlarla 158,40 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalarak 159,10 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 159,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.066 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 1.326,03 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,3 azalışla 1.318,0 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, İran'daki protestolar, ABD tahvil faizlerindeki getirinin azalması ve avro/dolar paritesindeki yükselişin, yılın ilk haftasında altın fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Bu hafta altının ons fiyatının 1.326 dolara, gram fiyatının ise 160,17 liraya kadar yükseldiğine işaret eden Memiş, "Gelişmiş ülkelerin ve yatırımcıların altın talebini artırması, altının ons fiyatında yükselişe neden oldu. Altının ons fiyatında 1.300-1.325 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Memiş, yurt içi piyasalarda bu hafta dolar/TL'nin 3,7426'ya kadar gerilediğini, bunun da gram altında agresif bir yükselişin önüne geçtiğini belirterek, gram altın için 157-160 lira aralığının takip edileceğini bildirdi.

5 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 159,27

Satış: 159,33

Çeyrek Altın

Alış: 254,80

Satış: 260,57

Yarım Altın

Alış: 508,01

Satış: 521,14

Tam Altın

Alış: 1.022,40

Satış: 1.047,86

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.052,00

Satış: 1.063,00

Ata Altın

Alış: 1.051,06

Satış: 1.077,34

14 Ayar Altın

Alış: 90,77

Satış: 90,84

18 Ayar Altın

Alış: 116,25

Satış: 116,34

22 Ayar Bilezik

Alış: 145,24

Satış: 145,35