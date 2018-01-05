Diyarbakır’ın ilk Temapark’ı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Temapark inşaatı son hızıyla devam ediyor. Aromatik bahçeler, müzik eşliğinde ışık ve su oyunları, çocuklar için macera adaları, kitap kafe, spor alanlarının yer alacağı Temapark'ta binlerce çiçek ve bitki de olacak.

34 BİN METREKARELİK ALANDA

Diyarbakır'da yapımı devam eden kentin ilk Temapark'ı Kayapınar ilçesinde Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği noktada yapılıyor. 20 bin metrekarenin yeşil alan olarak değerlendirileceği Temapark'ın 10 bin metrekaresi aromatik bahçe düzenlemeleri şeklinde olacak. Aromatik bahçelere kelebek çalısı, kırmızı gövdeli kızılcık, sarı gövdeli kızılcık, bahar dalı, sarı ve mavi Çin ardıcı, manolya yapraklı kartopu, farklı tür ve renklerde güller, lavanta, adaçayı, sığır kuyruğu ve kekik benzeri 5 bin 439 adet çalı dikilecek. Parkta ayrıca mevsimine göre değişiklik gösterecek 2 bin 513 çiçek ve 3 bin 820 adet yer örtücü bitki dikilecek. 34 bin metrekarelik alanda inşa edilecek Temapark'a toplam bin 383 ağaç dikilecek. Parka hareketlilik katma adına 2 eğimli çim tepeler yapılacak. Çocuklar için Temapark'ın farklı bölümlerine toplam bin 214 metrekare üzerine 3 macera adası ve 0-3 şay grubu için oyun grubu inşa edilecek. Havuz etrafında vatandaşların müzik eşliğinde ışık ve su oyunlarını izleyebileceği seyir alanları inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlerin Temapark'ta spor yapabilmeleri için de ayrıca alanlar oluşturacak. Parkın 375 metrekarelik farklı 2 alanına fitness aletleri yerleştirilecek. Temapark içinde bulunan sert zemine bölgeye uygun 7 bin 500 metrekare bazalt plak taş kullanılacak. Temapark'ın mimari imalatlarında her kesimin faydalanabileceği kitap kafe yapılacak. Vatandaşlar oluşturulacak olan kitap kafe ile park içinde kitap okuma keyfini çıkaracak. Temapark inşaatının 2018'in haziranında tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.