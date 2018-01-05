Şeytan dörtgeni

Türkiye'yi siyaseten diz çöktürme amaçlı operasyonun ABD'deki versiyonu olan kumpas davasından çıkan sonuca piyasalar zerre kadar prim tanımazken, siyasetçilerden de çok sert tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, davanın, FETÖ'yle FBI, CIA ve ABD yargısının işbirliğinin somut bir ispatı olduğunu belirtirken, Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin içişlerine müdahale edildiğini açıkladı. New York Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, Atilla'nın cezasına 11 Nisan'da karar verecek. ABD'den gelen karar, Halkbank'ın borsadaki hisselerini etkilemedi. Açılışta 4 kuruş düşerek 10.88 liraya gerileyen hisseler, birkaç dakika içerisinde 56 kuruş yükselerek 11.44 liraya kadar çıktı.

SARRAF'I FBI EĞİTTİ

ABD'deki davanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirten Bozdağ, davanın başlangıçtaki tek sanığının Rıza Sarraf olduğunu hatırlatarak, Sarraf'ın dava sırasında kurtulmak için, "Başka yol yok, yalan söyleyeceğim ve öyle çıkacağım" gibi çok açık ifadeleri olduğunu anımsattı. Bozdağ, Sarraf'ın bir baskıyla sanıkken tanık konumuna geçirildiğinin, nasıl ifade vermesi konusunda FBI tarafından nasıl eğitildiğinin, bilgilendirildiğinin çok açık bir şekilde görüldüğünü aktarırken, davanın en önemli tanıklarından birinin de FETÖ'cü firari komiser yardımcısı olduğunu ifade etti. Davanın hakiminin ise Mayıs 2014'te, FETÖ'cülerin bir organizasyonuyla 17-25 Aralık FETÖ yargı sürecine destek vermek amacıyla Türkiye'de düzenlenen bir sempozyuma katıldığını hatırlatan Bozdağ, bu kişinin Türkiye karşıtı ve FETÖ'yü destekleyen açıklamalar yaptığını anlattı.

KARARIN HUKUKİ DEĞERİ YOK

Davada itiraz etmeyecek bir jüri yapısının da oluşturulduğunu bildiren Bozdağ, "Bu hakim taraflı olduğunu, yargılama sürecinde aldığı kararlarla ortaya koydu. Jüriye 'Delillerin hukuka aykırı elde edilmiş olması nedeniyle onları görmemezlikten gelmeyin' dedi. Bu, dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Bu dava, FETÖ'yle FBI, CIA ve ABD yargısının iş birliğinin somut bir ispatıdır. Suçüstü yakalanmışlardır" dedi. Bozdağ kararın Türkiye açısından hukuki bir değer taşımadığını söyledi.

İÇ SİYASETİ KARIŞTIRMAK İÇİN KUMPAS

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Baştan beri zaten bu davanın, Türkiye'nin iç işlerine müdahale, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti" dedi.

ELDEKİ DELİLLERLE BU KARAR ALINAMAZ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Bu dava baştan beri siyasi davadır, hukuk davası değildir. Eğer hukuk davası olsaydı eldeki delillerle böyle bir kararın alınması mümkün olmazdı. Baştan beri siyasi dava olduğu açık" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNE SALDIRI

Davanın kumpas ve senaryodan ibaret olduğuna dikkat çeken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin egemenliğine saldırı olan bu sürecin kabulü mümkün değil. Türkiye'nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz" yorumunda bulundu.

TERÖRİSTLERLE MÜCADELE SÜRECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'den kaçan bir FETÖ'cü polisin çaldığı, ürettiği delillerle Hakan Atilla'nın ABD'de cezalandırıldığını belirterek, "Bu karar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Terör örgütleriyle mücadele sürecek" dedi.

ABD BU YANLIŞTAN DÖNMELİDİR

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, davanın seyri, süreci ve jürinin kararının, bu davanın bir hukuk ciddiyetinin olmadığını ve bu anlamda inanılırlığının da hiç bir kıymet ifade etmediğini söyledi. Akdağ, "Bu, yanlış ve talihsiz bir karar. ABD bu yanlıştan dönmeli" diye konuştu.



TÜRKİYE'YE YENİDEN SALDIRI

Vatandaşın yüzde 80'inin ABD'deki davayı Amerika'dan Türkiye'ye kumpas olarak değerlendirdiğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu hareketi, Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp, yeniden saldırma olarak görüyorum" dedi.

ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ BİR DAVA

Şirazesinden çıkmış siyasi bir davanın söz konusu olduğunu ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Mahkeme ve jüri tamamen tiyatrodur. Sözde deliller, tanıklar, ifadeler... Hepsi bu tiyatronun fonudur" diye konuştu.

BU DAVA FETÖ'NÜN TİYATROSUDUR

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'de kurulan ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan kumpas davasından çıkan kararın, hukuk faciası olduğunu söyledi. Ünal, "Bir çadır mahkemesi tarafından yürütülen bu dava FETÖ'nün tiyatrosudur" dedi.