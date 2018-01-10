Ünlü iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Mehmet Beğendik, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenazesi bugün Kayseri'de Cami Kebir'de kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Beğendik'in ölüm haberini alan sevenleri ise yasa boğuldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

MARKETİN KAPISINDA KUYRUKLAR OLUYORDU

Mehmet Beğendik'in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri'nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe'de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.

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