Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye
ile ilgili siyasi kararlar aldığını belirterek, "Üçüncü çeyrekte büyümede dünyada bir numara olduk. İnşallah yılsonu itibarıyla büyük ihtimalle ya bir oluruz, ya iki, ya üç... Ortalamada kesinlikle 7'nin üzerinde oluruz. Biz koşacağız, onlar kovalayacak. Kararlıyız, inançlıyız ve bu yarışta varız" dedi. Adalet Şurası'nda konuşan Erdoğan, ekonomiye dair şu mesajları verdi:
GARANTİ VERİRİZ
Adaletle ekonomi arasında yakın ilişki var. Hukuk devletinin çalışmadığı yerlerden ciddi yatırımcılar, girişimciler uzak durur. Bize yatırımcı şunu sorar: İşte yargıda şöyle, şöyle oluyor. Burada bize bir garanti verebilecek misiniz? Biz de şunu söyleriz: 'Herhangi bir yanlışınız olmadıktan sonra, tabi ki veririz. Sizler benim vatandaşlarım neye tabiyse aynı şeye tabisiniz.' Bu güven onları ülkemize çekiyor.
PARA CİVA GİBİDİR
Para civa gibidir. Sadece kâra değil, aynı zamanda güvene ve istikrara doğru kendine en uygun yeri bulur ve oraya gider. Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi, ekonominin çöktüğü yerde adaleti ayakta tutmak fevkalade zordur. Türkiye geçtiğimiz 15 yılda ekonomisini üç kattan fazla büyütmüşse, bunda hukuk devletini tavizsiz işletme konusundaki hassasiyetimizin çok büyük payı vardır. Ekonomiyle ilgili günümüzdeki kriterlerin ve açıklanan değerlendirme sonuçlarının kesinlikle adil olmadığı bir gerçektir. Türkiye olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz.
DİMDİK AYAKTAYIZ
Özellikle 2013'ten itibaren bu tür kuruluşlar ülkemizi batırmak, bitirmek, yerle yeksan etmek için adeta ellerinden geleni yapıyorlar. Ama nafile. Görüldüğü gibi biz dimdik ayaktayız. Yatırımlarımızla, büyümemizle, ihracatımızla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. İşte Fransa'daydık. Orada Türkiye'deki TÜSİAD'ın muadili MEDEF'le bir toplantı yaptık. Hepsi mevcut yatırımlarını nasıl büyüteceklerini istiare etti. Çünkü Türkiye'de güven var.
ÇÖKMEYE MAHKUM
Zengin kaynakların o fakir bekçileri olmanın ötesinde kıymet verilmeyen insanlar bugün hâlâ Afrika
başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından makus talihlerini değiştirecek yatırımcılar bekliyor. Dünyanın geri kalanından olabilecek en ucuz fiyata aldığı ürünleri diğer tarafa on kat kârla satan bir ekonomik sistem eninde sonunda çökmeye mahkumdur. Gizli, açık tehditlerle adeta haraca bağlanan ülkeler ve toplumlar bu çarpık düzeni finanse etmeyi zorlanıyor.
DB: TÜRKİYE BİZİ ŞAŞIRTIYOR
Dünya Bankası
(DB
), Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 4'ten 6.7'ye yükseltti, 2018 beklentisini ise yüzde 3.5'te sabit tuttu. "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP) raporunun (GEP) Ocak 2018 sayısını yayımlayan kurum, dünya ekonomisinin 2017'de yüzde 3, 2018'de 3.1, 2019'da yüzde 3 büyümesini beklediğini açıkladı. Raporda Türkiye'nin göze çarpan bir istisna oluşturduğu vurgulandı. Dünya Bankası Başekonomisti. Fransaziska Ohnsorge, "Yıl boyunca büyüme verisi beklediğimizden daha yüksek geldi. Herkes gibi biz de şaşırdık" dedi.
KAYMAKAMA MAAŞ MÜJDESİ
Beştepe
Külliyesi'nde kaymakamlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maaş müjdesi geldi. Erdoğan şunları söyledi: "Kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019'da kurulacağına inanıyorum. Her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz, konuşan dilimiz uzanan elimizdir." Kaymakamlara telefonunuz hiç kapanmayacak mesajı veren Erdoğan, "Hep söylüyorum. Telefon kapalı olmayacak. Ne zaman aranırsa, vali yardımcılarımızın, kaymakamlarımızın, hepsinin cevap vermesi lazım. Bu gece mesela saat 01.30, ben bir genel başkan yardımcımı aradım. Bir konuyu öğrenmem gerekiyordu. 01.30'da eğer ben ayaktaysam o da ayakta olsun. Sağolsun sorunumu onunla görüştükten sonra çözmüş olduk. Günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 günü hizmete hazır olmak zorundayız" dedi.