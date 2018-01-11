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Biz koşacağız onlar kovalayacak Kredi kuruluşlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz koşacağız, onlar kovalayacak. Yıllık büyümede ilk üçte olacağız. Bu yarışta biz de varız” dedi