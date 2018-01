Yerli üretim hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Merakla beklenen 11'inci Kalkınma Planı çalışmaları haziranda Meclis'e sunulacak. Kalkınma Planı birçok alanda yerli ve milli üretim dönemini başlatacak. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine özel önem verilecek. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan turizm de dönüşüm konusuna da eğileceklerini belirterek "Yavaş yavaş her şey dahil sisteminden çıkmamız gerekiyor" dedi.Bir grup gazeteciyle sohbet ederek 11'inci Kalkınma Planı'na ilişkin detaylar paylaşan Bakan Elvan, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında şunları söyledi:İthal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretilmesini istiyoruz. Bunlardan biri, enerji ekipmanlarının Türkiye'de üretimi ve bunların teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla kurduğumuz bir çalışma grubu. Bize yol haritası ortaya çıkaracak.Bulut bilişim, geniş bant alt yapıları, robot teknolojileri, üç boyutlu yazıcılar, bunlar kapsamlı olarak ele alınacak. Kamu iletişim teknolojilerine yılda 5 milyar lira harcıyor. Bunun önemli kısmı ithal. Ülkede üretilse çok daha düşük maliyetle üretilebilecek.Bir TIR dolusu ürünü 10 bin dolara satarsınız. TIR'ın yüzde 1'ini dolduracak başka bir ürün üretirsiniz, 1 milyon dolara satarsınız. Yüksek katma değerli ürün budur. 2018'den itibaren Türkiye'de bu tür üretimine yönelik alanlara yoğunlaşacağız.Bakan Elvan, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini kolaylaştırmak için kalkınma ajanslarına bağlı yatırım destek ofislerinin oluşturulacağını söyledi. Bu ofislerde her bakanlıktan veya yerel yönetimden birer tane temsilci yer alacak ve yatırımcı, başka yerle uğraşmadan evrakları temin edecek, Bu yöntemin bürokrasiyi azaltacağını söyleyen Elvan, "Pilot bazlı olarak bir kaç ilde başlayacağız. Pilot illeri henüz belirlemedik" dedi.Elvan, "Turizmde dönüşüm sürecini başlatmak gerekiyor. Her şey dahil sistemi çok gelişmiş. Yavaş yavaş bundan çıkmamız gerekiyor. Turizm Şûrası yapıldı. Kalkınma planımızda da mutlaka turizmde dönüşüm konusuna eğileceğiz" diye konuştu.