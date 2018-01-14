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Son Dakika Haberi: 'da detaylar belli oluyor

Son dakika haberi... Erdoğan'ın Dünyada adından bahsettirecek en önemli yatırımlardan biri olacak dediği projesiyle ilgili büyük gün yarın. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın düzenleyeceği basın toplantısında Kanal Projesi'ne ilişkin detayları anlatacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 16:48
Son Dakika Haberi: Kanal İstanbul'da detaylar belli oluyor

Bakan Arslan, yarın, tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı basın toplantısı düzenleyecek.

5 ALTERNATİF ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti.

Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını, Kanal çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti.

"DÜNYADA ADINDAN BAHSETTİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Kanal İstanbul Projesi, inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak, dünyada adından bahsettirecek en önemli yatırımlardan biri olacak.

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
İşte Kanal İstanbul projesi

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Son Dakika Haberi: Kanal İstanbul'da detaylar belli oluyor
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