Son Dakika Haberi: Kanal İstanbul'da detaylar belli oluyor

Bakan Arslan, yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı basın toplantısı düzenleyecek.

5 ALTERNATİF ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti.

Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti.

"DÜNYADA ADINDAN BAHSETTİRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Kanal İstanbul Projesi, inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak, dünyada adından bahsettirecek en önemli yatırımlardan biri olacak.