Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Türk Telekom ‘Prime Business’ abonelere bedava harç pulu verecek

‘Prime Business’ abonelere bedava harç pulu verecek

Giriş Tarihi: 14.1.2018
Türk Telekom ‘Prime Business’ abonelere bedava harç pulu verecek
, müşterilerine özel ayrıcalıklar sunan Türk Telekom Prime Business'ı hayata geçirdi. Kurumsal mobil kullanıcılarının iş ve sosyal hayatlarına renk katacakları bu uygulamayla tüketiciler pek çok avantaj sağlayacak. Kurumsal mobil abonelerine, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde ulaşım ayrıcalıkları sunulacak. Araç yıkama ve kuru temizleme hizmetleri gibi birçok alanda da ayrıcalıklardan yararlanabilecekler. Kullanıcılara ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de VIP havaalanı transfer ayrıcalığı da sunuluyor. Yurtdışına çıkan Prime Business kullanıcıları yurtdışı harç puluna ücretsiz sahip olurken, İSPARK ile ayda üç kez ücretsiz otopark hakkı elde edecek. Fırsatlar arasında, Autowax'ta ücretsiz araç yıkama, Dry Clean Express'te ücretsiz kuru temizleme ve Meal Box paket servislerinde indirim imkânları da yer alıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom ‘Prime Business’ abonelere bedava harç pulu verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN