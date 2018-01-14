Zigana’ya altı ülke talip oldu

Trabzon
'da 1993'te tabanca üretimiyle faaliyete geçen Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (TİSAŞ
), Zigana ismi verilen milli piyade tüfeği üretimine başlıyor. 2017'de Ar-Ge çalışmaları yapılan ve tüm testlerden geçerek seri üretime hazır hale getirilen Zigana Milli Piyade Tüfeği'nin üretimine bu yılın ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yüzde 100 yerli ve milli silah isteğinden yola çıkarak tüfeğin yapımına başladıklarını söyledi. Erdoğan'ın koruma ekibi, milli MPT-76'nın ardından MPT-55 Tüfeği'ni de kullanmaya başlamıştı. Alemdaroğlu, Zigana'nın üretimi için mevcut fabrikaya ek olarak 4 bin metrekarelik bir alan inşa ettiklerini belirterek "Makinelerimizin siparişini verdik. Yakında üretime başlayacağız. Yıllık 25 bin adet üretmeyi planladığımız bu tüfeğin ihracat
ı için 6 ülkeyle görüşüyoruz" dedi.
30 MERMİLİK KAPASİTE
Trabzon/Arsin Organize Sanayi Bölgesi
'nde 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan TİSAŞ, hafif silah ve savunma sanayii ürünleri konusunda NATO
standartlarında üretim yapıyor. Yıllık 45 bin adet üretim kapasitesine sahip olan firma üretimin büyük bir kısmını 30'a yakın ülkeye ihraç ediyor. 3 kilo 400 gram ağırlığında olan Zigana, 400 metre menzile etkili ve 30 mermilik şarjör kapasitesine sahip olacak. Dakikada 837 mermi atabilen Zigana'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polis teşkilatının envanterine girmesi bekleniyor.