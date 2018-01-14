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Zigana’ya altı ülke talip oldu

’ın ‘% 100 yerli ve milli’ sözünden yola çıkan , milli piyade tüfeği Zigana’nın üretimine bu yılın ilk çeyreğinde başlıyor. Şirket, yılda 25 bin adet üretilecek tüfeğin ı için 6 ülke ile temasa geçti

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Zigana’ya altı ülke talip oldu
'da 1993'te tabanca üretimiyle faaliyete geçen Trabzon Silah Sanayi A.Ş. (), Zigana ismi verilen milli piyade tüfeği üretimine başlıyor. 2017'de Ar-Ge çalışmaları yapılan ve tüm testlerden geçerek seri üretime hazır hale getirilen Zigana Milli Piyade Tüfeği'nin üretimine bu yılın ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor. TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı 'ın yüzde 100 yerli ve milli silah isteğinden yola çıkarak tüfeğin yapımına başladıklarını söyledi. Erdoğan'ın koruma ekibi, milli MPT-76'nın ardından MPT-55 Tüfeği'ni de kullanmaya başlamıştı. Alemdaroğlu, Zigana'nın üretimi için mevcut fabrikaya ek olarak 4 bin metrekarelik bir alan inşa ettiklerini belirterek "Makinelerimizin siparişini verdik. Yakında üretime başlayacağız. Yıllık 25 bin adet üretmeyi planladığımız bu tüfeğin ı için 6 ülkeyle görüşüyoruz" dedi.

30 MERMİLİK KAPASİTE
Trabzon/Arsin 'nde 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan TİSAŞ, hafif silah ve savunma sanayii ürünleri konusunda standartlarında üretim yapıyor. Yıllık 45 bin adet üretim kapasitesine sahip olan firma üretimin büyük bir kısmını 30'a yakın ülkeye ihraç ediyor. 3 kilo 400 gram ağırlığında olan Zigana, 400 metre menzile etkili ve 30 mermilik şarjör kapasitesine sahip olacak. Dakikada 837 mermi atabilen Zigana'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polis teşkilatının envanterine girmesi bekleniyor.
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Zigana’ya altı ülke talip oldu
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