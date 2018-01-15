Pegasus uçağı faciadan döndü! İşte vatandaşın yasal hakları

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. 162 yolcu, 2 pilot, 4 kabin görevlisinin bulunduğu uçakta gece yarısında yaşanan üzücü olay sonrası büyük panik ve tedirginlik yaşandı. Peki yolcuların yaşadığı bu kazada vatandaşın maddi ve manevi hasarı ne olacak. Vatandaş bu zararı kim karşılayacak?İşte tüm bu soruların cevabı…

GELİR DURUMUNA GÖRE DAVA AÇILABİLECEK

Yolcular kazayla ilgili yaşadığı maddi ve manevi tüm hasarı soruşturma sonucu ilgili mecradan talep edebilecekler. Uzmanlar yolcuların, kaza sırasında yaşadıkları travmatik şoktan, kirlenen kıyafetlerine kadar havayolu firmasına gelir durumlarına göre dava açabileceklerini belirtti. Yani maddi geliri çok olanlar daha fazla, maddi geliri az olanlar ise daha az tazminat davası açabilecekler. Böylece 'haksız zenginleşmenin' önüne geçilmiş olacak.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

MADDİ VE MANEVİ HASAR DAVASI AÇILABİLİR

Trabzon'daki uçak kazasını yaşayan tüm yolcuların maddi ve manevi tazminat açabileceklerini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu Sözcü'ye konuştu. Ağaoğlu "Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Savcılığın ,ihmali belirlemesi sonucunda kişiler firmadan maddi ve manevi tazminat açabilirler. Ayrıca vatandaşlar kaza esnasında eşya kaybını veya zararını firmadan talep edebilecek. Örneğin vatandaş kazadan sonra psikolojik tedavi gördü veya eşyası malı zarar gördü bu durumu kanıtlar ise mahkemeye firma hakkında tazminat davası açabilecek." şeklinde konuştu.

BUSINESS UÇANLAR DAHA ÇOK PARA TALEP EDEBİLECEKLER

Manevi tazminatın vatandaşın gelirine göre belirlendiğini söyleyen Ağaoğlu açıklamasında "Business uçanlar gelir durumuna göre daha fazla tazminat davası, ekonomik uçanlar ise daha ücretli tazminat davası açabilecekler." dedi.

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcuları konuştu!

"KAYALARDAN SÜRTEREK DURDUK"

Kazayı yaşayan vatandaş yaptığı açıklamada uçağın çok hızlı iniş yaptığını belirterek "Sanırım sisten dolayı çok hızlı bir giriş yaptı uçak bayağı hızlı indi ve kaydı. Kayalıklara girdik. Kayalardan sürtündüğünü gördük. İçerideki benzin kokusu ile 20 dakika ne zaman yanacağız diye bekledik. O korku çok kötüydü."ifadelerini kullandı.

"İLK AKLIMA GELEN ACABA UÇAK NE ZAMAN YANACAK VEYA PATLAYACAK OLDU"

Uçağın büyük bir gürültüyle pistten çıkmasının ardından uçağın içini keskin bir yakıt kokusunun sardığını belirten yolcular "Yaklaşık 20 dakika uçağın içinden çıkmayı bekledik. Uçağın içerisini keskin bir yakıt kokusu sarmaya başladı. İlk aklıma gelen acaba uçak ne zaman yanacak veya patlayacak oldu. Uzun süre bu korkuyu yaşadık. Yakıt deposunun alev alarak uçağın yanacağını, patlayacağını düşündüm. Allah korudu" ifadelerini kulandılar.

HASARI FİRMADAN İSTEYEBİLİRLER

Türk Sivil Havacılık kanununa göre maddi ve manevi tazminatın açılabileceğini söyleyen Avukat Cenk Söbe açıklamasında "Vatandaşın herhangi bir kaybı varsa bu durumu firmadan talep edebilirler. Türk Havacılık Kanunun'da da bu madde yazıyor." dedi.

ZARAR GÖREN KIYAFETLERİNE KADAR DAVA AÇILABİLECEK

Vatandaşın zarar gören kıyafetinden valizlerine kadar yaşanan hasarı firmadan talep edebileceklerini belirten Söbe" Vatandaşın kaza sonucu yaşadıkları zararı firmadan isteyebilecekler. Örneğin vatandaş kaza sonucu psikolojik tedavi gördü veya eşyası kayboldu, en basitinden kıyafetleri çamur oldu. Bunu kanıt gösterip firmaya dava açabilecekler" dedi.