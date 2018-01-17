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, 'den çekiliyor haberlerini yalanladı

İspanyol giyim devi 'dan "'deki mağazaları kapatacak" iddialarıyla ilgili açıklama geldi

Giriş Tarihi: 17.1.2018 15:44
Zara, Türkiye'den çekiliyor haberlerini yalanladı

'dan 'mağazaları kapatacak' iddiasına son dakika açıklaması geldi. Zara haberleri kesin dille yalanları ve "'deki mağazalarını kapatmayacaklarını ve ülkeden çıkma gibi bir planlarının kesinlikle olmadığını" duyurdu.

İSTANBUL'DA 20'DEN FAZLA MAĞAZA

Zara'nın sadece 'da 20'den fazla 'de mağazası bulunuyor. İzmir'de 3 mağazası bulunan Zara markasının Ankara'da ise 5 AVM'de yeri var.

DÜNYADA 6 BİNİN ÜZERİNDE MAĞAZASI VAR

Dünya giyim devi Zara 1998'den bu yana Türkiye'de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteriyor. Grubun bünyesinde Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi birçok ünlü marka yer alıyor. Zara bir İspanya'ya ait bir marka. Dünya geneline yayılmış global bir marka olan Zara'nın 6 binin üzerinde mağazası var.

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Zara, Türkiye'den çekiliyor haberlerini yalanladı
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