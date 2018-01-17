Zara, Türkiye'den çekiliyor haberlerini yalanladı

Zara'dan 'mağazaları kapatacak' iddiasına son dakika açıklaması geldi. Zara haberleri kesin dille yalanları ve "Türkiye'deki mağazalarını kapatmayacaklarını ve ülkeden çıkma gibi bir planlarının kesinlikle olmadığını" duyurdu.

İSTANBUL'DA 20'DEN FAZLA MAĞAZA

Zara'nın sadece İstanbul'da 20'den fazla AVM'de mağazası bulunuyor. İzmir'de 3 mağazası bulunan Zara markasının Ankara'da ise 5 AVM'de yeri var.

DÜNYADA 6 BİNİN ÜZERİNDE MAĞAZASI VAR

Dünya giyim devi Zara 1998'den bu yana Türkiye'de Inditex Grup bünyesinde faaliyet gösteriyor. Grubun bünyesinde Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi birçok ünlü marka yer alıyor. Zara bir İspanya'ya ait bir marka. Dünya geneline yayılmış global bir marka olan Zara'nın 6 binin üzerinde mağazası var.