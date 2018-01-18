Toplu taşımada turnike devri kapanıyor

Türk mühendislerce geliştirilen ve toplu taşımada turnike sistemini ortadan kaldıracak ETS, Yıldız Teknopark Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısı ve pilot demo uygulaması ile tanıtıldı.

Toplantıda proje hakkında bilgi veren Elektronet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana, Elektronet'in, yerli ve milli ATM'den toplu taşıma biletleme ve elektronik ücret tahsilat (EÜTS) sistemlerine kadar farklı sektörler için çeşitli ürünleri tasarlamış ve üretmiş bir teknoloji firması olduğunu belirterek, "Sahip olduğumuz Ar-Ge kültürümüzü daha da geliştirebilmemiz için uluslararası iş birliklerine açık olmamız gerektiğini anladık. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için Avrupa Birliği'nin ulusal Ar-Ge fonu olan EUREKA altında yer alan ITEA3 kümesine katıldık. Projemiz 4 milyon avro Ar-Ge desteği ve TÜBİTAK ile ITEA'nın onayını aldı. 2015 yılında başladığımız ETS, Elektronet'in konsorsiyum liderliğinde Romanya, Güney Kore, İspanya, Portekiz ve Türkiye'den 8 firma olarak uygulamaktayız." diye konuştu.

"AVRUPA'NIN TAMAMINDA UYGULANABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Pilot uygulamaya geçilmesinin önünde bir engel kalmadığını ifade eden Kaptana, 2015 yılında başlayan ve 2018 yılı sonunda tamamlanacak projenin geçiş kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tanıma sistemi, büyük veri yönetimi gibi ana unsurlarının tamamlandığını söyledi.

Kaptana, "Pilot uygulama İstanbul'da yapılacak ve başlangıç olarak Fransa, İsveç ve Romanya'da hayata geçmesi planlanıyor. Avrupa Birliği toplu taşıma standartları desteği alacak olan projemizin 2025 yılı sonuna kadar merkez Avrupa'nın tamamında uygulanabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"TOPLU TAŞIMA KONUSUNDAKİ MALİYETLERİNİ DE AZALTMAMIZI SAĞLAYACAK"

Elektronet olarak Ar-Ge'ye inandıklarını ve bütçelerinin yüzde 10'unu Ar-Ge'ye ayırdıklarını belirten Kaptana, şöyle devam etti:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı tarafından destekleniyoruz. TÜBİTAK'tan çok sayıda projemiz için Ar-Ge desteği alıyoruz. Türkiye toplu taşıma konusunda çok ciddi atılımlar yapan bir ülke olarak bu konuda her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Öncelikle uluslararası standartları yakalamamıza ve akabinde vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak, ayrıca kamunun toplu taşıma konusundaki maliyetlerini de azaltmamızı sağlayacak olan ETS projesinin her anlamda katma değeri oldukça yüksektir.

Farklı teknolojilerin bir araya gelmesi ve yeni kullanım alanlarının keşfedilmesi açısından da önem taşımakta olan proje, Türkiye'nin Ar-Ge ve teknoloji konusunda uluslararası arenada adını da duyuracaktır."

Kaptana, Avrupa Birliği'nden 4 milyon avro Ar-Ge desteği alan uluslararası akıllı ulaşım altyapı projesi ETS'nin, ilk kez bir Türk firması Elektronet AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde 5 ülkeden 8 firma tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

AKILLI CEP TELEFONLARI KULLANILACAK

Toplantıda verilen bilgilere göre, Elektronik Biletleme Sistemi, otobüs, vapur, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına binerken kullanılan turnike sistemini ortadan kaldırıyor.

Ayrıca, ulaşım kartlarındaki "kontörüm bitti" endişesine ve "fazla kontörü olan var mı?" arayışına da son veriyor. Yolcular dilerlerse ETS uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek, ulaşım kartı yerine kullanabiliyor, kontörleri bittiğinde ise yine cep telefonları üzerinden mobil uygulama aracılığı ile anında yükleme yapabiliyor.

Geçiş sırasında yolcular ulaşım kartlarını ya da cep telefonlarını turnikeye okutmak zorunda kalmıyor. Sistem geçiş yaparken otomatik olarak kişileri algılıyor ve böylelikle turnikeler önünde kalabalığın birikmesi de ortadan kalkıyor.