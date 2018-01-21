Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ocak

21 Ocak 2018 Pazar çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında haftanın sonuna doğru yaşanan düşüş yatırım yapacak vatandaşların da konuya olan ilgisinin artmasına neden oluyor. Altına yatırım yapacak vatandaşlar 21 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 21 Ocak Pazar günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

21 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,15

Satış: 163,25

Çeyrek Altın

Alış: 260,51

Satış: 266,40

Yarım Altın

Alış: 519,39

Satış: 532,80

Tam Altın

Alış: 1.045,29

Satış: 1.071,31

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.090,00

Ata Altın

Alış: 1.074,59

Satış: 1.101,45

14 Ayar Altın

Alış: 92,81

Satış: 92,87

18 Ayar Altın

Alış: 118,86

Satış: 118,94

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,49

Satış: 148,60