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ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ocak

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtı her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Kapalıçarşı'daki durumu yakından itibaren vatandaşlar, 21 Ocak Pazar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu haftasonu da özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının cevapları ise en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.1.2018 10:34 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 11:21
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ocak

21 Ocak 2018 Pazar fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında haftanın sonuna doğru yaşanan düşüş yatırım yapacak vatandaşların da konuya olan ilgisinin artmasına neden oluyor. Altına yatırım yapacak vatandaşlar 21 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 21 Ocak Pazar günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

21 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,15

Satış: 163,25

Çeyrek Altın

Alış: 260,51

Satış: 266,40

Yarım Altın

Alış: 519,39

Satış: 532,80

Tam Altın

Alış: 1.045,29

Satış: 1.071,31

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.080,00

Satış: 1.090,00

Ata Altın

Alış: 1.074,59

Satış: 1.101,45

14 Ayar Altın

Alış: 92,81

Satış: 92,87

18 Ayar Altın

Alış: 118,86

Satış: 118,94

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,49

Satış: 148,60

piyasalar
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Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Ocak
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