Casper’den Ar-Ge’ye 14 milyon TL

Teknoloji markası Casper, yeni ürünlerini bir toplantıyla tanıttı. Casper CEO'su Charlotte Lamprecht ile Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut'un katıldığı toplantıda, 2018 yol haritası ile ilgili bilgi verildi. CEO Lamprecht, "Ön kameranın artık arka kameradan daha çok kullanılması ile birlikte bu alana daha fazla yoğunlaşacağız. Modellerimiz de bunun en önemli kanıtı" dedi. Casper olarak Ar-Ge'ye önem verdiklerini belirten Lamprecht, bu yıl Ar-Ge ve inovasyona 14 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

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