Dolar ne kadar? (2 Şubat 2018)

Euro/TL 4,6778'den işlem görürken, euro/dolar1,2494 seviyesinde yer alıyor.



ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3,72 - 3,85 bandında dalgalanan dolar/TL, Fed'in kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu toplantısı sonrasında dün 3,75 civarında yatay bir seyir izledi.



ABD 10 yıllık devlet tahvili faizlerinin yükselmesine rağmen dolar endeksinde toparlanma görülmediğine dikkat çeken uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,80 seviyesinin direnç, 3,7340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

BUGÜN NELER OLDU