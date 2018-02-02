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ne kadar? (2 Şubat 2018)

Piyasada bugün /TL 3,7465 seviyesinde. Dolar dün günü 3,7470'dan kapatmıştı.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 09:34
Dolar ne kadar? (2 Şubat 2018)

Euro/TL 4,6778'den işlem görürken, euro/1,2494 seviyesinde yer alıyor.

ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3,72 - 3,85 bandında dalgalanan dolar/TL, Fed'in kısa vadeli faizleri sabit tuttuğu toplantısı sonrasında dün 3,75 civarında yatay bir seyir izledi.

ABD 10 yıllık devlet tahvili faizlerinin yükselmesine rağmen dolar endeksinde toparlanma görülmediğine dikkat çeken uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,80 seviyesinin direnç, 3,7340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

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Dolar ne kadar? (2 Şubat 2018)
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