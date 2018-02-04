Günde 1 milyar TL kredi

Banka
cılık sektörü Türkiye ekonomisindeki büyümenin de lokomotifi olan Kredi Garanti Fonu
mekanizmasının etkisiyle, 2017'de hem kârlılıkta hem de kredi artışında rekor kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre sektörün toplam kredi hacmi geçen yıl yüzde 20 artarak 2.1 trilyon liraya ulaşırken, hacimsel artış 363.9 milyar TL oldu. Bankalar 2017'de günde ortalama 997.2 milyon TL, saatte 41.5 milyon TL, dakikada ise 692 bin TL kredi yarattı. Takipteki alacakları ise yüzde 3.24'ten 2.95'e indi. GÜNDE 134.5 MİLYON TL KÂR
Kredilerdeki hızlı büyümeyle, bankacılık sektörü kârlılıkta da tarihi rekor kırdı. Bankaların geçen yılki net kârı 2016'ya göre yüzde 31 artarak 49.1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bankalar, 2017'de günde ortalama 134 milyon 580 bin TL, saatte 5.6 milyon TL, dakikada 93.5 bin TL, saniyede ise bin 557 lira net kâr elde etti. Tüketicinin en çok şikayet ettiği iki kalem olan kredilerden alınan ücret ve komisyon ile bankacılık hizmet gelirleri de geçen yıl yüzde 20 artarak 36.5 milyar liraya çıktı. 247 MİLYAR TL FAİZ GELİRİ
Bankaların toplam faiz
geliri, yüzde 27.1 artarak 247.5 milyar liraya yükseldi. Kredilerden 200.2 milyar lira faiz geliri elde edildi. Söz konusu gelirin 47.3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 9 milyar lirası kredi kartlarından, 30 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 113.9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 54.3 artış kaydetti. Sektörün toplam faiz gideri, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 29.7 artarak 134.1 milyar liraya yükseldi. Bankalar, kâr rekoru kırılan 2017'de şube ve istihdamda küçülmeye devam etti. 2016'ya göre istihdam 3 bin 195 kişi, şube sayısı ise 231 adet azaldı. İŞ BANKASI
Ekonomiye 353 milyarlık destek
İş Bankası'nın 2017'de nakdi ve gayrinakdi kredileri aracılığıyla Türkiye ekonomisine verdiği toplam destek 352.8 milyar TL oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Bu yıl da kalkınmaya, istihdama, üretime ve ihracata verdiğimiz desteği artırarak devam edeceğiz" dedi. Bankanın konsolide net kârı 6.2 milyar TL olarak gerçekleşti. GARANTİ BANKASI
491 bin kişiyi ev sahibi yaptı
Aktif büyüklüğü 356.3 milyar liraya ulaşan Garanti Bankası'nın 2017'de ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek 285.5 milyar liraya yükseldi. Bankanın net kârı, 6 milyar 387 milyon TL oldu. Genel Müdür Fuat Erbil, "491 bin kişiyi ev, 385 bin kişiyi otomobil sahibi yaptık. 1 milyon kişiye ihtiyaç kredisiyle destek olduk" dedi. AKBANK
1 milyon yeni mobil müşteri kazandı
Geçen yıl aktiflerini yüzde 16 büyüterek 342 milyar liraya çıkaran Akbank, 6 milyar 20 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Ekonomimize toplam 261 milyar TL kredi desteği sağladık" dedi. 2017'de teknolojiye 150 milyon dolar yatırım yaptıklarını hatırlatan Hakan Binbaşgil, "2017'de 1 milyon yeni mobil müşteri kazanarak toplam mobil müşteri sayımızı 3.8 milyona çıkardık" diye konuştu. Yeşim OKSAY