İşte Türkiye'nin esnaf haritası

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 31 Aralık 2017 itibarıyla ülkede toplam 1 milyon 673 bin 225 esnaf ve bunlara ait 1 milyon 800 bin 933 iş yeri kayıtlara geçti.

İllere göre incelendiğinde Türkiye'de esnaf sayısı 192 bin 758 ile en fazla İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 11,5'ini oluşturuyor. İstanbul'u 104 bin 610 esnafla İzmir, 87 bin 767 esnafla Ankara, 70 bin 843 esnafla Antalya ve 64 bin 456 esnafla Bursa takip etti.

Esnaf sayısı en az olan il ise Bayburt. Bayburt'ta sadece bin 780 esnaf faaliyet gösteriyor. Bu kenti 2 bin 127 esnafla Tunceli, 2 bin 198 esnafla Ardahan, 2 bin 667 esnafla Iğdır ve 3 bin 353 esnafla Gümüşhane izledi.

ÜLKEDE HER 100 KİŞİDEN 2'Sİ ESNAF

Geçen yıl itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişilik nüfusu bulunan Türkiye'de esnaf sayısı, toplam nüfusun yüzde 2,1'ini oluşturuyor. Bir başka ifadeyle ülkedeki her 100 kişiden 2'si esnaflık yapıyor.

Bu oran il bazında incelendiğinde, esnaf yoğunluğu en fazla olan il ise Muğla. Muğla'da 36 bin 191 esnaf bulunuyor ve bu kentin nüfusuna oranlandığında yüzde 3,9 olarak hesaplanıyor. Esnaf sayısının en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 3,8 ile Burdur, yüzde 3,6 ile Edirne, Çanakkale ve Artvin.

Öte yandan Şırnak, nüfusa göre esnaf yoğunluğunun en az olduğu il. Kentteki esnaf sayısı 3 bin 817. Buna göre Şırnak nüfusunun sadece yüzde 0,8'i esnaflık yapıyor. Şırnak'ı yüzde 0,9 ile Batman ve Diyarbakır, yüzde 1,2 ile Ağrı, Hakkari ve Siirt takip ediyor.