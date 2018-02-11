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, güneş sinde ’nın lider ülkesi oldu

, 2017 yılında 'nın toplam güneş si kapasite artışının neredeyse dörtte birini gerçekleştirerek bu alanda 'nın önüne geçti ve Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 15:36
Türkiye, güneş enerjisinde Avrupa’nın lider ülkesi oldu

güneş si kuruluşu SolarPower Europe'ın tahminlerine göre, kıtadaki güneş enerjisi üretim kapasitesi, geçtiğimiz yıl, 2016'ya göre yüzde 28, yani 8.61 gigawatt () artış gösterdi.

Buna göre, 1.79 GW kapasite büyüme ile bir önceki yıla göre yüzde 213 artış göstererek Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Türkiye hariç, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin 2017'de toplam kapasite artışı 6.03 GW'de kaldı. 2016'daki artışın 5.69 GW olduğu düşünüldüğünde, 2017'de artış bir önceki yıla göre sadece yüzde 6 düzeyinde kalıyor.

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Türkiye, güneş enerjisinde Avrupa’nın lider ülkesi oldu
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