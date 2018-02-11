Türkiye, güneş enerjisinde Avrupa’nın lider ülkesi oldu

Avrupa güneş enerjisi kuruluşu SolarPower Europe'ın tahminlerine göre, kıtadaki güneş enerjisi üretim kapasitesi, geçtiğimiz yıl, 2016'ya göre yüzde 28, yani 8.61 gigawatt (GW) artış gösterdi.

Buna göre, Türkiye 1.79 GW kapasite büyüme ile bir önceki yıla göre yüzde 213 artış göstererek Avrupa'nın lider ülkesi oldu.

Türkiye hariç, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin 2017'de toplam kapasite artışı 6.03 GW'de kaldı. 2016'daki artışın 5.69 GW olduğu düşünüldüğünde, 2017'de artış bir önceki yıla göre sadece yüzde 6 düzeyinde kalıyor.