ABD devi Stryker Kayseri’ye üs kurdu

Sabah'ın 'İller Buluşması'
programı kapsamında
yazarlar, Kayseri
Serbest
Bölgesi'nde faaliyet
gösteren
eski adıyla Muka
Metal, yeni adıyla
ise Stryker firmasını
ziyaret etti. Hastane yatak
ve karyolaları üretiminde
dünyanın ilk 10 şirketi arasında
yer alan firmadan 60
ülkeye ihracat yapılıyor. 500 bin çalışan
Kayseri'de 52 yıl
önce kurulan ve ilk
zamanlar mobilya ve
ofis malzemeleri üreten
Muka Metal A.Ş, daha
sonra hastane yoğun
bakım yatakları, sedye,
hasta taşıma sandalyesi,
kan alma koltuğu, etejer,
yemek masası ve diğer
hastane mobilyaları
üretimine başladı.
Kayseri Serbest
Bölgesi'nde 30 bin
metrekare alan
üzerine kurulu
tesiste üretim
kapasitesi
yıllık 40 bin adete
ulaştı. Şirket daha
sonra dünyada 500
bin çalışanı bulunan
Amerikan medikal
firması Stryker'ın
ilgisini çekti.
İki yıl süren
görüşmeler sonrası
dünya devi Stryker
Muka Metal'i bünyesine
kattı. Stryker Kayseri
'nin
Arge Müdürü Serkan
Kantarcı, Sabah yazarlarına
yaptığı sunumda,
hastane yatak ve karyolaları
ile yoğun bakım
yataklarının diğer ürünlere
göre kilogram başına
daha yüksek rakamlarla
ihraç edildiğini söyledi. Ciro 26 milyon $
Diğer sanayi ürünlerinin
ihracat kilogramının
1 buçuk dolar olduğunu
belirten Kantarcı, "Bizim
ürettiğimiz yatak ve karyolaların
kilogramı 30
doları buluyor. Şuanda
26 milyon dolarlık bir
ciromuz var. Şirketin
Stryker'a satılmasıyla
ihracat yaptığımız ülke
sayısı 100'e ulaştı" dedi.