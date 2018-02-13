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ABD devi ’ye üs kurdu

ALİ ALTUNDAŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
ABD devi Stryker Kayseri’ye üs kurdu
Sabah'ın 'İller Buluşması' programı kapsamında yazarlar, Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren eski adıyla Muka Metal, yeni adıyla ise Stryker firmasını ziyaret etti. Hastane yatak ve karyolaları üretiminde dünyanın ilk 10 şirketi arasında yer alan firmadan 60 ülkeye ihracat yapılıyor.

500 bin çalışan
Kayseri'de 52 yıl önce kurulan ve ilk zamanlar mobilya ve ofis malzemeleri üreten Muka Metal A.Ş, daha sonra hastane yoğun bakım yatakları, sedye, hasta taşıma sandalyesi, kan alma koltuğu, etejer, yemek masası ve diğer hastane mobilyaları üretimine başladı. Kayseri Serbest Bölgesi'nde 30 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste üretim kapasitesi yıllık 40 bin adete ulaştı. Şirket daha sonra dünyada 500 bin çalışanı bulunan Amerikan medikal firması Stryker'ın ilgisini çekti. İki yıl süren görüşmeler sonrası dünya devi Stryker Muka Metal'i bünyesine kattı. 'nin Arge Müdürü Serkan Kantarcı, Sabah yazarlarına yaptığı sunumda, hastane yatak ve karyolaları ile yoğun bakım yataklarının diğer ürünlere göre kilogram başına daha yüksek rakamlarla ihraç edildiğini söyledi.

Ciro 26 milyon $
Diğer sanayi ürünlerinin ihracat kilogramının 1 buçuk dolar olduğunu belirten Kantarcı, "Bizim ürettiğimiz yatak ve karyolaların kilogramı 30 doları buluyor. Şuanda 26 milyon dolarlık bir ciromuz var. Şirketin Stryker'a satılmasıyla ihracat yaptığımız ülke sayısı 100'e ulaştı" dedi.
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ABD devi Stryker Kayseri’ye üs kurdu
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