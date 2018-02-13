Hedef 81 şehre akıllı uygulama

SABAH gazetesinin düzenlemiş olduğu ve iş dünyasına önemli katkıları olan il buluşmaları programı kapsamında bu ay Kayseri'de yapılan organizasyonda akıllı şehirlerin önemine vurgu yapan Türk Telekom
Stratejik ve Büyük Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, şehirlerdeki nüfusun artmasıyla birlikte teknolojinin bu alanda büyük önem vaat ettiğini söyledi. Hedeflerinin Antalya
, Karaman ve Kars'ta başlatılan akıllı şehir uygulamalarının sağladığı olanakları ve kaynak tasarrufunu Türkiye'nin 81 iline yaymak olduğunu belirten Çalık, "Türk Telekom teknolojileriyle donatılmış akıllı şehirlerde, trafikte bekleme yüzde 25 oranında kısalıyor ve kaza oranı azalıyor. Diğer yandan su ve elektrik tasarruf oranı yüzde 30'a ulaşıyor. Akıllı şehir teknolojileri ile ülke genelinde yılda 3 milyar TL tasarruf sağlamak mümkün hale geliyor" diye konuştu. HER ALANDA VERİMLİLİK ARTTI
Şehirli nüfusun artmasının şehir altyapısı üzerinde büyük baskı oluşturduğunu vurgulayan Çalık, ulaşım ve enerji verimliliği ihtiyacının acil bir hale geldiğini söyledi. Kamu yetkililerinin daha az kaynakla daha çok iş yapmaları gerektiğinin altını çizen Çalık, "Teknoloji bu noktada şehirlere çok şey vaat ediyor. Yeni teknolojilerin büyük metropollerin sorunlarını çözme potansiyeline sahip olması, teknolojinin kullanım hızını da giderek artırıyor. Bunun sonucu olarak kentsel alanlar akıllı şehirlere dönüşüyor. Bu ihtiyaçlar şehrin coğrafi yapısı, iklim koşulları, jeopolitik konumu, içinde yaşayan vatandaşları beklentileri gibi pek çok değişkenin etkisi altında kalıyor" ifadelerini kullandı. Türk Telekom'un kullandığı Akıllı Şehir Platformu sayesinde birçok alanda verimlilik artışı sağlandığına dikkat çeken Çalık, "Havanın ve suyun izlenmesi, trafik yönetimi, kaynak ve altyapı yönetimi, felaket ve acil durum hizmetleri, toplu taşıma hizmetleri planlama ve yönetimi, insan kaynakları verimliliği, suç ve suçlu izleme ile katı atık yönetimi gibi uygulamalarda verimlilik artışı sağlanıyor. Tüm bu sistemler tek bir merkezden yönetiliyor ve çıkan problemler anında görüntülenip en kısa zamanda çözüm üretiliyor" diye konuştu. ELEKTRİKTE TASARRUF YÜZDE 40'LARA ULAŞTI
Şehirleri daha güvenli ve verimli hale getirmek, enerji kullanımını azaltmak, çevresel bilinci geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak için insanları ve şehir altyapısını birbirine bağladıklarını aktaran Çalık, akıllı şehirler uygulamasının kullanıldığı Antalya, Kars ve Karaman'da birçok alanda tasarruf sağladıklarını söyledi. Çalık, "Karaman'ın akıllı şehirlere dönüştürülmesiyle sağlanan elektrik tasarruf oranı sistemlerin kurulu olduğu lokasyonlarda yüzde 40'lara ulaştı. Türkiye'de her yıl sulama için yaklaşık 32 milyar metreküp su kullanılıyor. Akıllı sulamanın tüm Türkiye'ye yaygınlaşmasıyla yaklaşık 9 milyar metreküp su tasarrufu elde edilebiliyor" değerlendirmesinde bulundu. Çalık, bu sistemin Ömerli Baraj Gölü'nü 83 kez doldurmaya yetecek kadar su tasarrufu anlamına geldiğini sözlerine ekledi. AKILLI ÇÖZÜMLERLE TASARRUF MÜMKÜN
Akıllı aydınlatma ile Türkiye'de her yıl 650 milyon TL tasarruf potansiyelinin olduğunu belirten Çalık, "Akıllı ölçümle Türkiye genelinde yılda 2.75 milyar TL'lik elektrik tasarrufu sağlanabilir. Sokak aydınlatma giderleri yüzde 35, trafikte bekleme süresinde yüzde 25, karbondioksit salınımında yüzde 40, suç oranında yüzde 25, sağlık ve eğitim giderlerinde ise yüzde 15'e varan tasarruf gerçekleşebilir" diye konuştu.