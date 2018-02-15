İlaçta kâr hırsı hastayı vurdu

İlaç kuruna yüzde 15 zam piyasayı bozdu. Son 14 yılın en yüksek kur zammı nedeniyle eczaneler ve depolar ayrı, ithal ilaç firmaları ayrı telden çalıyor. Herkes kâr hırsına düşmüş durumda. İlaç firmaları topu depolara, depolar ilaç firmalarına, eczanelerse ikisine birden atıyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Her zamda olduğu gibi hastalar için 'ilaç yok' krizi yine kapıda. Eczane ve depolar, 2-2.5 aylık ilaç stoku olmasına rağmen kâr hırsıyla şirketlerin kapısına dayandı. İlaç firmalarından normalin üzerinde ilaç talebinde bulunuyorlar. Özellikle ithal ilaç satan firmalarsa euro kurunun yarısına denk gelen fiyatı beğenmiyor. İstedikleri kazançları sağlayamayacakları gerekçesiyle piyasaya kısıtlı ilaç veriyor.

2.5 AYL IK İLA Ç DEPODA

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Nezih Barut, "Eczaneler ve depolardan ciddi bir ilaç talebi var. Ne kadar çok alım yaparlarsa o kadar kâra geçecekler. Şu anda 2-2.5 aylık stoklarımız ecza depolarında. Türkiye'de üretimi yapılan ilaçlarla ilgili sıkıntı yok ancak ithal ilaçlarda düşük fiyat nedeniyle sıkıntı yaşanabilir" diye konuştu.

İTHALAT YAPANLARI ETKİLİYOR

?Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan ise güncel euro kurunun 2.6934 lira olarak hesaplanmasının ithal ilaç firmalarını etkileyeceğini belirterek, "Gerçek kurun neredeyse yarısı olan bu düzenleme ithalat yapanları etkiliyor. Hastalarımız ilaç yokluğu sorunuyla karşı karşıya" dedi. Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel ise, "Yüzde 15'lik zam nedeniyle piyasada ilaç sıkıntısı var. Firmalar ilaç vermiyor" dedi.

MAĞDURİYETİ ENGELLERİZ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, tedarik sıkıntısı yaşanma riski olan ilaçlarda zamanında önlem alarak hastaların mağdur olmasını engellediklerini belirtti. Gürsöz, "Bu amaçla 'İlaç Tedarik Sorunları Komisyonu' kurduk. Herhangi bir sebepten temininde güçlük çekilebilecek ilaçlar önceden tespit edilip anında müdahalede bulunuluyor" dedi. Kur düzenlemesinin ithal ilaçları da kapsadığını belirten Gürsöz, "İthal ilaçlara ilişkin yeni bir düzenleme yapılmayacak" dedi.

KUR AYARLAMASI 1 YILA YAYILMALI

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, önceki yıllarda da kur düzenlemeleri sebebiyle ilaç yokluğu yaşandığını, buna sebebiyet veren ilaç şirketleri ve özel ecza depolarının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi. "Yaptığımız araştırmalar, kimi ilaçlarda yaşanan yokluğun sebebinin talep fazlalığı ve buna karşılık üretim azlığı olduğunu göstermektedir. Öte yandan bazı ilaç depolarının eşit ve hakkaniyetli ilaç dağıtım yapmadığı bulgusuna da erişmiş bulunmaktayız" denilen açıklamada, yaşanan sıkıntının ana kaynağının kur ayarlamasının yılda bir kez yapılması olduğu, bunun yıl içine yayılmasının daha doğru olacağı belirtildi.