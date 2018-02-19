Merkez Bankası'ndan flaş döviz adımı

15 milyon dolar ve üzerinde döviz borcu olan firmaların yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapması gerekiyor.

Bu firmalar, TCMB tarafından belirlenen veri formunu, sisteme girişi belirlenen dönemlerde www.tcmbveri.gov.tr internet adresi üzerinden yükleyecek ve yükledikleri verilerle Sistemik RiskVeri Takip Sistemi kurulacak.

2 BİN 118 ŞİRKET

Haftasonu Resmi Gazete'de yayımlanan "Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMBtarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" ile usul ve esaslar yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in daha önce verdiği bilgilere göre uygulama 15 milyon dolarüzerinde döviz borcu bulunan 2 bin 118 şirketi kapsıyor. Şimşek, bu şirketleri çin veri tabanı ve düzenleme çalışmalarının bu yılın ilk yarısında tamamlanacağını açıklamış ve "Bağımsız denetimi de içerecek şekilde tasarlanan sürecin teknik alt yapı çalışmaları bitmek üzere. Elde edilen veriler ayrıntılı ve çok boyutlu analizler yapılmasına zemin oluşturacak." demişti

Yönetmelik, TCMB'nin, döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izleyeceği firmaları, istenilecek bilgi ve belgeleri, bu bilgi ve belgelerin toplanma ve izlenme yöntemini, paylaşımını, doğruluğunun denetimini ve konuya ilişkin destek hizmeti teminini kapsıyor.

15 MİLYON DOLAR LİMİT

Bu kapsamda, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon dolar ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak TCMB'ye müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlü olacak.

Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecek.

YÜKÜMLÜLÜK NASIL BELİRLENECEK?

Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal durum tablosu, finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacak.

Yükümlülük, 15 milyon dolar sınırın altına düşüldüğünde müteakip yıllık hesap döneminden itibaren sona erecek.

Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.