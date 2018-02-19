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Yeni yatırımlar ve sağlığa

Başkanı , iki yılda , şehir hastaneleri ve madencilikten oluşan 5 yatırımda 2 bin 425 kişiye sağlayacaklarını söyledi

Giriş Tarihi: 19.2.2018
Yeni yatırımlar enerji ve sağlığa
Başkanı , faaliyet ağırlıklarının yenilenebilir ve sağlık alanlarına kayacağını söyledi. Gazetecilerle bir araya gelip soruları yanıtlayan Akın, 2017'de Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV ve Limanı'nın satışından 'ye doğrudan 1 milyar 229 milyon dolar yabancı sermaye girişi olduğunu belirterek, "Holding, satışlardan elde edilen kaynakları 2018-19 yıllarında yeni yatırımlara yönlendiriyor" dedi.

BİTMİŞ KONUT DAHA KÂRLI
Akın verdiği bilgilere göre, holding, iki yılda yenilenebilir enerji, şehir hastaneleri, inşaat ve madencilik olmak üzere 10 ayrı yatırıma 6 milyar 272 milyon lira yatırım yapacak. Enerji, şehir hastaneleri ve madencilikten oluşan 5 yatırımda 2 bin 425 kişi edilecek. Topraktan yerine, bitmiş konut almanın daha kârlı olduğunu belirten Hamdi Akın'ın lüks konut piyasası hakkındaki görüşleri ise şöyle: "Konut sektöründe faizlerin yüksekliğinden kaynaklanan bir durgunluk yaşanıyor. 100 konutun satışından alınan parayla bugün ancak 75 konut yapılır. 500 konut satan buradan aldığı parayla 350 konut yapabilir. Son iki yıldır hiç kimse konutlara zam yapamadı. Yıllık yüzde 9-10 enflasyon üzerinden iki senede yüzde 20 enflasyon oldu. Bu da aylık yüzde 1'lik zamma tekabül eder. Zam yapılamadığına göre konut fiyatları yüzde 20 ucuzladı demektir. Yani konutta zam olmaması otomatikman ucuzlamasını beraberinde getiriyor. Bundan daha fazla da ucuzlayamaz."

İKİ YILDA 10 PROJE
"Ekonominin geleceğinde madencilik sektörünün çok önemli bir rol oynayacağını, adeta Türkiye'yi uçuracağını" belirten Hamdi Akın, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Türkiye'nin en büyük bakır madenlerinden birisini üretime açacaklarını bildirdi. 300 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen madende üretim haziranda başlayacak. 10 yılda ise 2 milyar dolarlık ciro yapacak. Burası, faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin en büyük açık ocak bakır madeni olacak. Akfen Holding 2018-2019 yıllarında 10 ayrı projeye toplam 6 milyar 272 milyon lira yatırım yapacak.
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Yeni yatırımlar enerji ve sağlığa
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