Yeni yatırımlar enerji ve sağlığa

Akfen Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın
, faaliyet ağırlıklarının yenilenebilir enerji
ve sağlık alanlarına kayacağını söyledi. Gazetecilerle bir araya gelip soruları yanıtlayan Akın, 2017'de Akfen Yenilenebilir Enerji, TAV ve Mersin
Limanı'nın satışından Türkiye
'ye doğrudan 1 milyar 229 milyon dolar yabancı sermaye girişi olduğunu belirterek, "Holding, satışlardan elde edilen kaynakları 2018-19 yıllarında yeni yatırımlara yönlendiriyor" dedi. BİTMİŞ KONUT DAHA KÂRLI
Akın verdiği bilgilere göre, holding, iki yılda yenilenebilir enerji, şehir hastaneleri, inşaat ve madencilik olmak üzere 10 ayrı yatırıma 6 milyar 272 milyon lira yatırım yapacak. Enerji, şehir hastaneleri ve madencilikten oluşan 5 yatırımda 2 bin 425 kişi istihdam
edilecek. Topraktan yerine, bitmiş konut almanın daha kârlı olduğunu belirten Hamdi Akın'ın lüks konut piyasası hakkındaki görüşleri ise şöyle: "Konut sektöründe faizlerin yüksekliğinden kaynaklanan bir durgunluk yaşanıyor. 100 konutun satışından alınan parayla bugün ancak 75 konut yapılır. 500 konut satan buradan aldığı parayla 350 konut yapabilir. Son iki yıldır hiç kimse konutlara zam yapamadı. Yıllık yüzde 9-10 enflasyon üzerinden iki senede yüzde 20 enflasyon oldu. Bu da aylık yüzde 1'lik zamma tekabül eder. Zam yapılamadığına göre konut fiyatları yüzde 20 ucuzladı demektir. Yani konutta zam olmaması otomatikman ucuzlamasını beraberinde getiriyor. Bundan daha fazla da ucuzlayamaz." İKİ YILDA 10 PROJE
"Ekonominin geleceğinde
madencilik
sektörünün çok
önemli bir rol
oynayacağını,
adeta
Türkiye'yi
uçuracağını"
belirten
Hamdi Akın,
Kastamonu'nun
Hanönü
ilçesinde
Türkiye'nin en
büyük bakır
madenlerinden
birisini üretime
açacaklarını
bildirdi. 300
milyon dolarlık
yatırımla
gerçekleştirilen
madende
üretim
haziranda
başlayacak.
10 yılda ise 2
milyar dolarlık
ciro yapacak.
Burası, faaliyete
geçtiğinde
Türkiye'nin
en büyük açık
ocak bakır
madeni olacak.
Akfen Holding
2018-2019
yıllarında 10
ayrı projeye
toplam 6
milyar 272
milyon lira
yatırım
yapacak.