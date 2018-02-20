22 milyon hanede ‘EnVer’ çalışması

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında haneleri ilgilendirecek önemli düzenlemeler için düğmeye bastı. Bu kapsamda 22 milyon hanenin enerji verimliliği envanteri çıkarılacak. Binalara ilişkin başlıca özelliklerle birlikte kentsel ve kırsal alanlardaki binaların sayısı ve tipolojisini içeren envanter çalışması yapılarak ulusal bir veri tabanı kurulacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2023'te Türkiye
'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması öngörülürken, 2023'e kadar kümülatif olarak 23.9 milyon ton eşdeğer petrol
tasarrufu sağlanması ve 2017 fiyatları ile 2033'e kadar 30.2 milyar dolarlık tasarruf elde edilmesi hedefleniyor. BİNA SANAYİNİN ÖNÜNE GEÇTİ
Enerji tasarrufunun büyük oranda sağlanacağı yerlerin başında ise binalar geliyor. Türkiye'de son yıllarda bina sektörü hızla gelişirken, bu sektörün nihai enerji tüketimi 2000'de 19.5 milyon ton petrole eşdeğerken, bu rakam şu an 33 milyon ton değerine ulaştı. Binaların sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise yüzde 32.8'e ulaşarak sanayinin de önüne geçti. Binalarda yerinde üretim ve yenilenebilir enerji üretimi yaygınlaştırılacak modellere desteklemeler yapılacak. ÇATIDA ÜRETİLECEK ELEKTRİĞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI
Uluslararası
Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, binaların çatı ve cephelerinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektriğin satışında engellerin kaldırıldığını belirterek, "Çatısına güneş paneli koyacak vatandaşlar iki yöntem izleyebilir, kurulumu yapacak bir firmaya veya elektrik dağıtım şirketlerine başvurabilirler" dedi.