Akaryakıt vurguncusuna ağır darbe indirildi

Akaryakıt
ve vergi kaçakçılığı ile devleti 600 milyon TL zarara uğratan vurgunculara büyük operasyon gerçekleştirildi. Vurguncuların şimdiye kadar eşine benzerine rastlanmamış kaçakçılık yöntemi kullanıldığı belirlendi. Dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinde kurulu otomasyon ve yazarkasa sistemlerine dışarıdan müdahale ederek EPDK
'ya sunulan satış verileri silindi. İthal edilen akaryakıt, dağıtıcı ve bayiler tarafından kayıt dışı olarak piyasaya sürüldü. Düzenlenen fatura, şirketlere gider olarak göstermeleri için komisyon karşılığında satıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, teknik ve fiziki takiple akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yapan vurguncuların peşine düştü. 72 ilde faaliyet gösteren 803 akaryakıt istasyonu, 10 dağıtım firması ve 3 otomasyon yazılım firmasının vurgun zinciri içinde olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 307 şüphelinin ifadesine başvurulurken, 136 şüpheli gözaltına alındı. PİYASANIN ALTINDA
Dağıtıcı firmanın istasyon bayilerine gönderdiği akaryakıt miktarını otomasyona müdahale ederek eksik göstermesi sonrası akaryakıt bayilerine belirli komisyon karşılığı piyasa fiyatının altında satıldı.