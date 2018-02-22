İlaçta yerliler devler ligine çıktı

Türkiye
'de cari açığın artmasına sebep olan ilaç endüstrisinde başlatılan 'yerli ve milli' seferberliği meyvelerini verdi. Yerli ilaca verilen destekle firmalar ilk kez devler ligine çıkarken, yüksek teknolojili biyolojik ilaç üretimi için yerli bir firma Güney Koreli ilaç firmasıyla ortaklık imzaladı. Milli molokülle milli patent ve milli ilaç üçlemesi için geri sayım başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, "Yerli ilacın tam destekçisi, milli ilacın seferberiyiz" dedi. Türkiye'nin yıllık ilaç harcamasının 25 milyar lira olduğunu anlatan Gürsöz, yerli ilaç sanayini geliştirmek için şu enstrümanları devreye soktuklarını anlattı: "Yerli üretimi destekledik, yerli firmalara ruhsat ve geri ödeme öncelikleri getirildi. Bunların sonucunda 2017'de Türkiye'de en çok ciro yapan dünya devi ilaç firmaları arasında ilk kez 29 firma girdi. 25 ilacı çeşitli formlarıyla yerelleşme kapsamına aldık. Gelecek yıl bunların kapsamı genişletilecek." ÜRETİMDE İBRE LEHİMİZE DÖNDÜ
Geçen yıl ruhsat başvurusunda bulunan 699 ilaç ruhsatının 577'si yerli firmaya verildiğini anlatan Gürsöz, bunun yerli ilaç firmalarına katkısının 2.85 milyar lirayı bulduğunu kaydetti. Gürsöz, "Bu sene ruhsat başvurusunda bulunan 138 ithalatçı firmaya ruhsat verildi. Yani ibre artık yerel firmaların lehine döndü. 2016'da kutu bazında yüzde 75 olan yerli ilaç oranı 2017'de yüzde 80'e kadar çıktı. Değer bazında 2016'da yüzde 42 olan yerli ilaç oranı 2017'de 45'e yükseldi. Yerli üretimin kapasite kullanım oranı son 2 yılda yüzde 10 arttı. İthal edilen 65 ilaç artık yerli firmalarımız tarafından üretiliyor" diye konuştu. 21 FİRMA ORTAK PLATFORM KURDU
Gürsöz,
sadece jenerik ilaç üretimi için dev fab
rikalar kuran yerli firmaların verilen destekle yeniden harekete geçtiğini söyledi. Gürsöz, şunları anlattı: "21 yerli firma dünyanın en gelişmiş ilaç firmalarının üretim yaptığı biyoteknolojik ilaçların üretimi için platform kurdu. Bu firmalar ilk kez AB ülkelerine ruhsat başvurusunda bulundu. Bu dönemde, 4 milyar liralık biyoteknolojik ilaç üretim yatırımı yapıldı. Geçen yıl yerli ilaçların üretim hattı için sektör 1 milyar liralık yatırım yaptı."