SPK’dan sosyal medya manipülatörüne ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya üzerinden hisse senedi operasyonlarına ilk kez müdahale ederek tarihi ceza verdi. Sosyal medyadan Martı Otel İşletmeleri hisseleriyle ilgili yanlış ve yanıltıcı paylaşımlarda bulunduğu ve söz konusu paylaşımlardan önce ve sonra hissede işlem yaptığı tespit edilen Mehmet Atakan Demir, 676 bin 803 lira idari para cezasına çarptırıldı. SPK ayrıca Enver Çevik'e de, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki işlemleri nedeniyle 2 milyon 284 bin TL ceza verdi. Çevik'e verilen cezanın gerekçesi arz ve talep ile fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak oldu.

BUGÜN NELER OLDU