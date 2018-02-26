Dünyanın en büyük havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Tasarımı ve geliştirdiği projeleri henüz açılmadan ödülleri toplamaya başlayan İstanbul Yeni Havalimanı
, "dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı" olarak Türkiye
'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak. Projenin ilk fazı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü olan 29 Ekim
2018'de devreye alınacak. İstanbul Yeni Havalimanı, hizmete açıldığında Türkiye'yi turistik değerleri ve ticari potansiyeliyle Türk halkına yakışır bir şekilde temsil edecek. İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesiyle hizmete açılacak olan ilk fazının yüzde 80'i tamamlandı. Havalimanının ilk fazında, üç adet bağımsız paralel pist, taksi yolları, terminal binası, hava trafik kontrol kulesi, haberleşme ve meteoroloji sistemleri ile diğer hizmet binaları yer alacak. Dört fazı tamamlandığında havalimanı; 6 pist, iki terminal ve bir uydu terminaline ev sahipliği yapacak. İstanbul Yeni Havalimanı, 143 yolcu biniş köprüsü, 18 bini katlı ve 22 bini açık olmak üzere toplam 40 bin araç kapasiteli otopark alanı, 32 bin metrekare yeme içme alanı, Heinemann Grubu'nun Türkiye'deki iştiraki Unifree tarafından işletilecek 52 bin 500 metrekarelik duty free alanı ile hizmet verecek. İlk yolcu terminal binası 1.4 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak. Projenin tüm fazları tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. İYH, yaklaşık 100 havayolu şirketine hizmet verecek ve 350 noktaya uçuş gerçekleştiren yolcu ve yük taşımacılığında dünyanın yeni havacılık merkezi olacak. EKONOMİYE KATKISI 73 MİLYAR TL SEVİYESİNE KADAR ÇIKACAK
Şubat 2018 itibari ile havalimanı inşasında 35 bin 600 kişi çalışıyor. Havalimanı açıldığında ise ortaya çıkacak ekosistemin; havacılık, lojistik, turizm
, teknoloji, şehircilik, perakende sektörlerinde büyük bir ekonomik etki yaratması bekleniyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nın doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve hızlandırıcı ekonomik etkileri, Küresel Büyüme Senaryosu (İyimser Senaryo) kapsamında bir araya getirildiğinde, 2025 yılında tüm fazlarının tamamlanmasının ardından GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) içindeki payının yüzde 4.9'a kadar çıkarak 73 milyar TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. İstanbul Yeni Havalimanı, ayrıca yatırımcıların bölgeye gelişleri açısından önemli kolaylıklar sağlayacak. Turizm daha da canlanacak, İstanbul'un finans merkezi olma hedefine ise bir adım daha yaklaşılacak. Dünya nüfusunun üçte biri Türkiye'ye ilk kez yeni havalimanı sayesinde doğrudan uçabilecek. 2025 yılında tüm fazların tamamlanmasıyla projenin doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı istihdam 225 bin kişiye kadar ulaşabilecek; hane halkı geliri, 4.4 milyar dolara kadar çıkabilecek. İspanyol turizm danışmanlığı firması ForwardKeys, yaklaşık 1.7 milyon rezervasyon işleminden yola çıkarak yaptığı ve 2018 yılının ilk çeyreğini kapsayan trend raporunda, İstanbul üzerinden gerçekleşen transit uçuşların oranının önceki yıla göre yüzde 21 arttığını ifade etti. İsrail, Orta Doğu, İran ve Kuzey Hindistan yönündeki ABD ve Avrupa çıkışlı uçuşlar için bu talebin arttığını belirten ForwardKeys'in raporunda İstanbul'un coğrafi konumundan dolayı ilerleyen dönemde daha da fazla kazanç sağlayacağını belirtiyor. TÜRK-İSLAM SANATI VE MİMARİSİNDEN ESİNLENİLDİ
İstanbul'un benzersiz kültürel ve mimari değerlerinden beslenen bir terminal tasarımına sahip olan İstanbul Yeni Havalimanı, esnek ve ferah tasarımıyla dünyanın havalimanı mimarisinde örnek çalışma olarak gösterilmeye aday olacak. Estetik özelliklerinin yanında yalın ve kullanışlı bir sistematiğe sahip olması planlanan projede Türk- İslam sanatı motifleri kullanılıyor. Ek olarak projenin inşa sürecinde hem iş gücü rekabeti hem de milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yerli üretici ve imalatçılarla işbirliği ve iş ortaklığı yapılıyor. Bu açıdan da proje Türk misafirperverliğinin yanı sıra Türk mimarisi, ürünleri ve hammaddeleri için dünyaya açılan bir vitrin özelliğini taşıyacak.