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e geliyor

fiyatlarına geliyor. Bu gece yarısından itibaren fiyatlar 9-11 kuruş zamlanacak

Giriş Tarihi: 27.2.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.2.2018 09:27
Benzine zam geliyor

e yapılacak mı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) internet sitesinden duyurdu.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına da zam yapılmış ve fiyatlar 13 kuruş artmıştı.

Benzinde ise Şubat ayı içerisinde fiyatlar iki ayrı kere düşürülmüş ve benzilinin litre fiyatı toplamda 28 kuruş indirimle 5.55 liraya gerilemişti.

Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte fiyatların İstanbul'da ortalama 5.65 liraya çıkması bekleniyor.

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Benzine zam geliyor
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