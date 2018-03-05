Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Elvan Gıda'nın sahibi 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

'nın sahibi 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

İstanbul'da FETÖ'den yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 5.3.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 17:49
Elvan Gıda'nın sahibi 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde teslim olan ve İstanbul'da FETÖ'den yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Paranın aktarıldığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ancak dernek yöneticilerinden Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu aramalara rağmen bulunamamıştı.

Mali Polis'in peşinde olduğu Kadiroğlu 3 Mart'ta Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olnuştu.

Ayrıntılar geliyor...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elvan Gıda'nın sahibi 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN