Elvan Gıda'nın sahibi 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde teslim olan ve İstanbul'da FETÖ'den yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Paranın aktarıldığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ancak dernek yöneticilerinden Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu aramalara rağmen bulunamamıştı.

Mali Polis'in peşinde olduğu Kadiroğlu 3 Mart'ta Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olnuştu.

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