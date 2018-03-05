Sağlık turizmine vergi desteği

Aynı dönemde sağlık turizm
inden yaklaşık 80 milyar liralık gelir hedeflenirken, Meclis'e gönderilen ekonomi paketiyle yabancılara yönelik sağlık hizmetlerine KDV istisnası öngörüldü. Yabancı hastalara verilen hekimlik, tedavi, teşhis hizmetlerinden vergi alınmayacak. Yaklaşık 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak Yeni Havalimanı da yatırımları hızlandırdı. Geçen yıl ise Türkiye'ye yaklaşık 800 bin sağlık turisti geldi. İSTANBUL ÜS OLACAK
Binlerce turist diş sağlığından estetik operasyona, saç ekiminden organ nakline kadar birçok tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeni havalimanı İstanbul
'u sağlıklı yaşamın merkezi yapacak. Sağlık turizminin gelişimi kapsamında 30'un üzerinde ülke ile işbirliğine gidilecek. Kurulacak sağlık turizmi şirketi Türkiye adına bu ülkelerle tedavi anlaşmaları yapacak.