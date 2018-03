Köklü: Hedefimiz Atlaspool’u dünyadaki ilk 5 firmadan biri yapmak

Atlaspool olarak havuz ekipmanları ürettiklerini anlatan Köklü "Turizme ve inşaata bağlı bir firmayız. Yaz sezonu daha yoğun olsak da artık sektörümüzün yazı-kışı kalmadı diyebilirim. Her alanda ve her dönemde müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Biz insanların havuz ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerin üretimlerini yapıyoruz. Filtre, pompa, lamba, ızgara gibi havuzla ilgili tüm ürünlerin yüzde 70'ini kendi bünyemizde üretiyoruz. Onun dışında müşterilerimize proje desteği, süpervizör desteği veriyoruz" dedi.

"BİZİM TERCİH EDİLMEMİZİN EN BÜYÜK SEBEBİ ÜRÜNLERİMİZİN HEM KALİTELİ OLUP HEM DE EKONOMİK OLMASIDIR"

Türkiye'de bu işi yapan 3 firmadan biri olduklarını anlatan Volkan Köklü "Bizim tercih edilmemizin en büyük sebebi ise ürünlerimizin hem kaliteli olup hem de ekonomik olmasıdır. Bunun çok büyük bir etkisi var. İnsanlar aldığı ürüne para verdiği zaman "ucuza aldım ileride sorun olsa da çok önemli değil" anlayışıyla değil de "ben bu ürünü hem ekonomik aldım hem de kaliteli bir ürüne sahip oldum" demesini istiyoruz. O yüzden biz diğer firmalara göre kendimizi bir adım daha önde hissediyoruz. Üretim kapasitemiz ve üretim standartlarımız olarak tamamen Avrupa standartlarında bir firmayız. Her türlü CE Belgesi ve ISO Belgesi Atlaspool olarak elimizde mevcut" değerlendirmesinde bulundu

"İNSANLAR KALİTELİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DEN DAHA EKONOMİK FİYATLARA ALABİLİYORLAR"

Atlaspool firmasının 2007 yılında kurulduğunu ve burada babasının yaklaşık 30 yıllık sektör geçmişinin olmasının çok büyük bir avantaj olduğundan bahseden Köklü "Şimdi artık havuz sadece sıcak bölgelerde değil soğuk bölgelere de hakim oldu. Bunun da sebebi kapalı havuzların artmasıdır. İnsanlar artık kış sezonunda da tatil yapıyorlar. Havuz malzemesinin ihtiyacı artık sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da gelmeye başladı. Avrupa'nın üretim maliyetinin çok artması insanların Çin'den sonra Türkiye'ye yönelmesinin en büyük sebebi oldu. Çünkü Türkiye'de işçilik ve maliyet daha ucuzken kalite olarak Çin'e göre daha iyi. Bu da tabi ki bizim için hep artı oldu. İnsanlar kaliteli ürünleri Türkiye'den daha ekonomik fiyatlara alabiliyorlar. Nakliye bakımından Avrupa'ya yakın olduğu için maliyeti de az oluyor. Bu da onlar için bir avantaj. Avrupa ile yapılmış bir gümrük anlaşması var. Bunların hepsi biz üreticiler için bir avantaj" dedi

"TURİZM BÜYÜDÜKÇE HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA BÜYÜYORUZ"

Ülkemizde turizm ihtiyacının her sene arttığını ve insanları biraz daha Türkiye'ye çekme amacı olduklarını vurgulayan Köklü "Bu da devletin gelirini arttırmak veya otellerin belli bir kapasitesini doldurması için yapılan çalışmalar. Tabi bunun için de yeni yeni teknolojiler kullanmak ve biraz daha görsele önem veren oteller yapmak gerekiyor. Bu da oralardaki inşaat sektörünü sürekli hızlandırdığı için bizim işimize yarıyor. Akdeniz Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nde sürekli otel inşaatı var. Bu hepsinin yan yana olmasından dolayı doğal olarak bir rekabet ortamı yaratıyor. Hangisi daha güzel görsele sahip bir otel yaparım ya da daha güzel görselli bir havuz yaparım düşüncesinin yarışına girmiş durumda. Tabi şu anda yapılan çoğu şey görsellik üzerine oluyor. Bir yere gidince gittiğimiz yerin fotojenik olmasını isteriz ya da arkamızda güzel bir manzara olsun isteriz. Bunun da bize kattığı farklı tecrübeler var. Şimdi yeni nesillerde infinity havuz dediğimiz teknoloji var, sonsuz havuzlar. Bu tarz havuzlar çok ilgi görüyor. Onun dışında arka tarafında biraz daha binaların olduğu ya da gökdelenlerin olduğu tarzda havuzlar göz önüne gelmeye başladı. Otel ve yeni inşaat projeleri arttıkça bu da bizim işimize yarıyor. Çünkü artık genelde her evin veya projenin bir havuzu oluyor. Bu yönden sektörümüz biraz şanslı. Çünkü her geçen gün biraz daha büyüyoruz" dedi

"TÜRKİYE'NİN HER İLİNDE EN AZ BİR TANE BAYİMİZ VAR"

Atlaspool olarak her bölgede bir bayilik anlaşmaları olduğunu ifade eden Köklü "İstanbul, Ankara, Antep gibi Türkiye'nin her ilinde en az bir tane bayimiz var. Bulunduğu il, bulunduğu konum, hangi bayimize yakınsa biz kişiyi ona yönlendiriyoruz. Bunun dışında müşterilerimize proje çiziminde yardımcı oluyoruz, ürün listesinde yardımcı oluyoruz veya direkt ürünü bizden almak istediklerinde yardımcı oluyoruz. Ama inşaat alanına biz girmiyoruz. Tamamıyla bayilik sistemiyle yürütüyoruz işlemlerimizi. Her alanda da servisimiz bulunuyor. Dolayısıyla son müşteri de hiçbir anlamda sıkıntı yaşamıyor" açıklamasında bulundu.

"ERKEN YAŞTA İŞİN BAŞINA GEÇTİM, SEVEREK DEVAM EDİYORUM"

21 yasından beri şirketin başında olduğunu anlatan Köklü şöyle devam etti: "Bunun hem avantajları hem de dezavantajları var. Tabi ki dezavantajından kastım biraz daha erken yaştayken üst yaştaki insanlara göre yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Konuşurken biraz daha seçici olmak gerekiyor. Avantajı da kendimi diğerlerine göre çok daha şanslı hissediyorum. Çünkü sektörde yaşımın da verdiği faydadan dolayı onlara göre biraz daha önde olacağım. Teknolojiyi daha hızlı takip edeceğim. Bu da firmamı ileriye taşımam için bir avantaj sağlıyor. Bu işi sevmek önemlidir. Babam da bende bunu gördü sanırım. Ben severek işe gelmeseydim babam beni bu şirketin başına koymazdı. Ben kendimi biraz daha yönetici vasfıyla yetiştirmeye çalıştım. İşler nasıl yürüyor, nasıl devam eder, nasıl hareket etmem gerekiyor, neler yapmam gerekiyor veya bu şirketi büyütmem için ne gibi hareketlerde bulunmam gerekiyor, nasıl yatırımlar yapmam gerekiyor gibi dışarıdan sürekli bunları izledim. Bunun bana çok avantajları oldu"

"TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE'YE GETİRDİK"

Firmalarının kuruluşundan bugüne kadar sürekli üretim yapan bir firma olmadığını söyleyen Atlaspool Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Köklü "Daha yeni yeni üretim yapmaya başladı. Sürekli yurt dışındaki fuarlara katıldık. Bunların çoğuna ben sebep oldum. Orada gördüğümüz bazı teknolojileri, Türkiye'ye getirdik. Üretemediğimiz bazı ürünler vardı onların üretimini ve işleyişini hep ben başlattım. Onun dışında şirket içi bazı üretim makinelerinin yenilenmesi gerekiyordu, robot sistemine geçilmesi gerekiyordu. Bunların hepsinin öncüsü oldum. Tabi eskinin getirdiği bazı şeyler devam ediyor. Bazı teknolojilerin hala eskisini kullanmaya devam ediyoruz ama imkanlar el verdikçe son teknolojiye geçmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de üretmediğimiz birçok ürün vardı. Bunlardan ana kalemlerin çoğunu şirketin başına geçtikten sonra ben hayata geçirdim" dedi

HEDEFİMİZ ATLASPOOL'U KENDİ SEKTÖRÜNDE DÜNYADAKİ İLK 5 FİRMADAN BİRİ YAPMAK

Köklü son olarak şunları söyledi "Artık Atlaspool Türkiye'de bir marka oldu. Bizim ilerideki hedefimiz Atlaspool'u kendi sektöründe dünyadaki ilk 5 firmadan biri yapmak. Bu da çok kolay olan bir şey değil. Belli bir üretim kapasitesine ve belli bir üretim tesisine ulaşmak gerekiyor. Bu belki 5 belki 10 sene sonra olacak. Bunu hedeflerimiz arasına koyduk. Onun dışında Türkiye'ye yurt dışından gelen ürünlerin önünü kesmek istiyoruz. Yurt dışından gelen ürünlerin hepsini tamamen Türk teknolojisiyle üretip müşterilerimize sunmak istiyoruz. Biz yurt dışından ürün almak istemiyoruz her şeyi kendi tesislerimizde üretip iç ve dış pazarda satmak istiyoruz. Dışa bağlılığı kapatmak istiyoruz. Yurt dışında üretilen birçok ürünü biz de üretiyoruz. Örneğin bir hortum üretimi çok basit bir şey gibi duruyor ama bu zamana kadar bu yurt dışından geliyordu. Biz bunu ilk defa ürettik Türkiye'de ve şu an bu konudaki dışa bağlılığı kapattık. Hem daha uygun hem daha kaliteli oldu"