MIPIM’de İstanbul yatırım çadırı

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuar
larından biri kabul edilen MIPIM 2018, Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Fuara bu yıl Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor. İstanbul
Ticaret Odası (İTO) açıklamasına göre Fransa'nın Cannes kentinde başlayan MIPIM 2018'e 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katılımı bekleniyor. Fuar kapsamında İTO'nun Cannes sahilinde kurduğu 'İstanbul Yatırım Çadırı', İstanbul'da 60 binden fazla gayrimenkul ve inşaat şirketini temsil edecek. MIPIM 2018'e 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı ve 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin katılımı bekleniyor. PRESTİJİ YÜKSELTİYORUZ
İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Çadırı'nın Türkiye'nin mega projelerinin yanı sıra vitrin projelerinin tanıtılması ve ortaklıklar için ideal bir ortam sunacağını belirterek, MIPIM'in İstanbul'un çok yönlü kimliği, zengin tarihi ve sahip olduğu fırsatların sergilenmesi adına önemli bir sahne olduğunu aktardı. İstanbul'un prestijini MIPIM 2018'de daha da yükseğe taşımak için hazır olduklarını vurgulayan Oran, fuarın bu yıl "Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor" ana temasıyla kapılarını açtığını anımsattı. Fuarın bu yılki temasına en uygun şehrin İstanbul olduğuna dikkati çeken Oran, şunları kaydetti: "Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ve daha birçok proje İstanbul'un haritasını dönüştürüyor. Bu dönüşümle yatırımcıları 2018'de İstanbul'daki fırsatların bir parçası olmaya davet ediyoruz." Türk müteahhitlerinin edindiği know-how ile dünyayı inşa ettiklerini belirten Oran, "İnşaat malzemeleri noktasında ülkemiz milyar dolarlık ihracata imza atıyor. Türk müteahhitleri bugüne kadar dünyanın pek çok noktasında 350 milyar doları aşan projeler üstlendiler. Keza 2017'de inşaat malzemeleri ihracatımız 16 milyar dolara ulaştı" dedi.