Atatürk Havalimanı'na yeni güvenlik önlemi

Ocak ayında Rıdvan K. isimli biletsiz bir yolcunun Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde arındırılmış salona kaçak yolla iki kez biletsiz girdiği tespit edilmişti. Yolcular için geçişe kapalı alandan bir şekilde arındırılmış salona girdiği saptanan kaçak yolcu, hakkında işlem uygulanmasının ardından yeni güvenlik önlemleri gündeme gelmişti. Bu önlemler İç Hatlar terminalinde cam kapılarla alınırken, Dış Hatlar terminalinde güvenlik noktalarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR



Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş ve transit noktalarında bulunan X-Ray cihazlarına Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi yerleştirildi. Sistem cihazlar kapalı iken, güvenlik noktasından kontrol edilmeden kaçak yolla geçmek isteyen kişileri engelleyecek. Kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazları kapalı olduğu zaman sistem devreye sokuluyor. Ses dalgaları ile çalışan sistem kapalı X-Ray cihazlarının arasından geçmek isteyen olduğu zaman sesli siren çalarak güvenlik memurlarını uyarıyor. Sesli uyarının ardından güvenlik görevlileri kaçak yolcuya müdahale ediyor.





SİSTEM TAV GÜVENLİK TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ



Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi TAV Güvenlik tarafından geliştirildi. Sistem benzerlerinden farklı olarak tasarlandı. Sistem üzerinde değişiklik yapan TAV Güvenlik personeli, sisteme ihtiyaca göre eklemeler yaptı. Ultrasonik Kişi Algılama Sistemi Atatürk Havalimanında on noktaya yerleştirilecek