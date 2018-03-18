Avek Otomotiv 2017’de büyüdü

Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Servisi olan Avek Otomotiv, 2017 yılında önemli bir yatırıma imza atarak İstanbul Tekstilkent ve Çanakkale lokasyonlarından sonra üçüncü bayisini Nisan 2017'de İstanbul Ümraniye'de hizmete açtı. Başta Volkswagen markasının binek- ticari araç Satış ve satış sonrası hizmetlerinin verilmekte olduğu Avek Ümraniye Bayisi'nde, Kasım 2017'de DOD bayiliği açılarak İkinci el araç alım satım hizmeti de verilmeye başlandı. Farklılaştırılmış hizmet kalitesi ile müşterilerine her daim üstün hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, "Avek Otomotiv olarak 700 çalışanımız ile beraber 2018 yılında da müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız" dedi.

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