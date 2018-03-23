İHA’lar havada 5 kat daha uzun kalacak

Türkiye'nin havadaki kahramanlarından İHA
(insansız hava aracı
) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) kapasitesini artıracak önemli bir çalışmaya imza atılıyor. Hava araçlarında kullanılan bataryaların yerine tamamen yerli imkânlarla geliştirilecek hidrojen gazı ile çalışan yakıt hücresi sistemi yerleştirilecek. Bu sayede İHA'ların enerji kapasiteleri de mevcudun 5 kat üstüne çıkacak. Böylelikle İHA ve SİHA'lar havada daha fazla saat kalarak görev süreleri artacak. MÜHİMMAT ARTACAK
Hidrojen gazı ile çalışan yakıt hücresinin SİHA ve İHA'larda kullanılmaya başlanmasıyla havada taşınabilecek yük kapasitesi de artacak. Enerji kapasiteleri artacak olan İHA ve SİHA'lar böylece daha fazla mühimmatla havalanabilecekler. ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren TEKSİS Genel Müdürü Hüseyin Devrim, "Geliştirdiğimiz ürünlerle ülkemizin bekası için mücadele eden ordumuza vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 8 ADET SİHA DAHA ENVANTERE GİRDİ
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA'lara yenileri eklendi. Baykar firması, Roketsan'ın geliştirdiği mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2 İHA'ya entegre etti. Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üretti. Yeni SİHA'lar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edildi. Yeni teslimatlarla Bayraktar TB2 sayısı 46'ya çıktı.