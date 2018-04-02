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Rekabete özel havayolu

, Roma ve gibi ağır rekabet yaşadığı şehirlerde strateji değiştiriyor. Joon ismiyle low cost ile klasik arası bir marka yaratan şirketin ana hedefi Y kuşağı

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
Rekabete özel havayolu
, İtalya ve İspanya gibi orta mesafeli yerlerde rekabetin yoğun olması nedeniyle bu güzergâhlardan çekilen low cost ile klasik model arasında konumlandırdığı bir marka ile bu pazarlara girdi. ve diğer şirketler ile İstanbul uçuşlarında rekabet etmenin zor olduğunu belirten Joon CEO'su Jean Michel Mathieu, "Kârlılık açısından en kötü performansı yakaladığımız yerdi. Türk Havayolları ve diğerleri ile rekabet etmek zordu" dedi. Türkiye ve İstanbul pazarına güvendiklerini de belirten Mathieu, "İstanbul bizim için büyük bir potansiyele sahip ve buradaki iş potansiyeline güveniyoruz. Zorlu bir rekabet var. Ancak Joon sayesinde stratejik olarak rekabette kendimize avantaj sağlayacağımıza inanıyoruz. Joon Air France'ın kodları ve garantisiyle uçuşlarını gerçekleştiriyor. Yani, Joon'un uçtuğu her şehirde hâlâ Air France yer alıyor. Air France'ın tüm avantajlarından faydalanıyoruz" diye konuştu.

İNOVASYON LABORATUVARI
Joon'u bir inovasyon laboratuvarı gibi gördüklerini belirten Mathieu, "Yüzde 85 doluluk oranlarını yakaladık. Bazılarında yüzde 95'e kadar çıktı. Bu arada da yüzde 17'lik kapasite artışı yaptık" şeklinde konuştu. Air France KLM Türkiye Satış Direktörü Umut Çaynak da Türkiye'de Atlas Global ile Amsterdam uçuşlarında KLM - Pegasus işbirlikleri olduğunu belirterek, "Bunlar da bizim için önemli işbirlikleri. Joon markası ile geçtiğimiz hafta ilk uçuşu gerçekleştirdik" dedi.

PETROL FİYATINA KARŞI YENİ ÜRÜN
fiyatlarındaki artışı da değerlendiren Mathieu şunları söyledi: "Talep artışa geçecek ve aynı zamanda petrol fiyatlarında da artışlar olacağını düşünüyoruz. Büyümedeki payımızı korumak için de yeni ürünlere ihtiyacımız var ve bir mekanizma yaratmamız lazım. Verimliliğimizi ve kârlılığımızı korumalıyız dedik."
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Rekabete özel havayolu
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