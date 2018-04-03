İTO'dan yapılan açıklamaya göre, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası yeni talep toplama dönemi Ziraat Bankası aracılığıyla 20 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreçte altınını getiren vatandaşlar, yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getirisi olmayan altınlarına, 6 ayda bir yüzde 1,2 ek getiri sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, Hazine'nin ihraç ettiği altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile birikimlerin devlet güvencesinde en karlı şekilde değerlenirken, ekonomiye de önemli bir kaynak sağlanacağını belirterek, "Büyümede altın dönemi yastık altı altın destekleyecek." ifadesini kullandı.

BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN YASTIK ALTI ALTINLAR ÖNEMLİ

Altın tahvili ve sertifikası ile istenildiğinde tüm birikimin yeniden altın olarak alınabildiğini aktaran Oran, "Kaybettim, çaldırdım" kabusunun da sona erdiğini, altın tahvilinin son derece akıllı bir yatırım seçeneği olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, yeni bir atılım dönemi yaşadığını ve 2017'yi "G20'nin büyüme şampiyonu" olarak tamamladığını belirten Oran, "Yükselen piyasalarda en fazla altyapı projesi bizde. İş gücüne katılım oranımız her zamankinden fazla. Bu çıkışı sürdürmek için artık finansmanda da yerli ve milli dönemini başlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Oran, Türkiye'nin, ekonomik büyümesini kendi kendine finanse edebilecek gücü olduğunu ve son 16 yılda büyük mesafeler katettiğini aktararak, "Milletimizin kara günler için yastık altına attığı birikimler çok şükür ki ülkemizin dünyada parladığı bu dönemlerde bu kez büyümemizi perçinlemek için gün yüzüne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Milli gelirin 8'de birinin yastık altında olduğuna işaret eden Oran, şunları kaydetti:

"Normalde bu para ekonomiye katılmıyordu. Devletimiz çok yerinde bir adım attı, altın sertifika ve tahvillerini yatırımcıya sundu. Altın gününe katılan Ayşe Teyze dahi bu fırsattan yararlanabilecek. Hem altın yatırımcısının hem de iş dünyasının yüzünü güldüren bu yeni yöntem için hükümetimize teşekkür ediyoruz."