Litresi 100 liraya eşek sütü

EŞEK SÜTÜ İHRAÇ EDİLECEK

Kazdağlarının eteklerinde yer alan Edremit ilçesindeki Çıkrıkçı Ovasında kurulan çiftlikte 45 eşek bulunuyor. Çiftlikte farklı dönemlerde günlük 3,5 ile 10 litre arasında süt elde edilirken, litresi 100 TLden satışa sunuluyor. Eşekten yüksek miktarda süt elde edilemediğini belirten çiftlik sahibi Ercan Uludağ, "Sütün hepsini sağamıyoruz. Yarısını da yavrusuna bırakmamız gerekiyor. Tüm bu verim düşünüldüğünde vatandaşlar genel olarak, ''Bu iş yapılır mı?'' diyor. Türkiye içerisine daha yüksek fiyata satamıyoruz. Bu nedenle de eşek sütlerini yurt dışına gönderme yönünde çalışmalarımız var" dedi