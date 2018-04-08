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Kamu malına iskele yasak

Üç bakanlık tatil sezonu öncesinde harekete geçti. Otellerin kamu malı plajlara iskele yapıp, vatandaşa kapatması önlenecek

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Kamu malına iskele yasak
Tatil sezonu yaklaşırken vatandaşa denizi daha da sevdirecek bir uygulama için çalışma başlatıldı. Üç bakanlığın beraber yürüteceği çalışmalar kapsamında özellikle tatil bölgelerinde görülen otel önü güneşlenme ve denize girme iskelelerinin, otel işletmecilerinin kişisel zevkleri ve tercihleri doğrultusunda değil belirli bir düzen içerisinde yapılması sağlanacak. Bu konuda söz konusu iskelelere ilişkin imar plan teklifleri revize edilecek. Böylece vatandaşlar bazı oteller tarafından istila edilen kıyılarda rahatlıkla denize girebilecek.

RAMPALAR YAPILACAK
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle yapılacak çalışmalarla kıyılar vatandaş için daha kullanışlı hale gelecek. Kıyıya yakın yerlerdeki bazı otellerin kamu malı olan plajlara kendi zevk ve çıkarları doğrultusunda iskele yapması ve bu alanlara vatandaşı sokmaması önlenecek. Öte yandan daha çok belediyeler tarafından hazırlanan rekreasyon amaçlı kıyı düzenlemelerinde halkın denizde sportif, eğlence ve gezi amacıyla, amatör ve özel teknelerini, römork kullanarak denize indirip, çekebilecekleri, yol ile bağlantısı olan denize iniş rampaları yapılması için de çalışmalar başlatıldı.

KIYILAR ORTAK TERMİNAL İLE KORUNACAK
Kıyıların korunması ve güvenliği amacıyla özellikle Samsun-Kirazlık, Ambarlı, Antalya, Mersin ve gibi bölgelerde yoğun olarak bulunan, akaryakıt ürünlerini depolamak üzere yapılmış boru hattı ve şamandıra sistemlerinin ortak bir terminal sistemi üzerinden ayrı boru hatlarıyla gerçekleşmesi için de bir çalışma başlatıldı
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Kamu malına iskele yasak
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