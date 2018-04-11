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Ankara Başkentray’a kavuşuyor

Ankara’da Sincan-Ankara-Kayaş arasında konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, yarın saat 11.00’de , Başbakan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla hizmete açılacak.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:37
Ankara Başkentray’a kavuşuyor

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesini oluşturmayı amaçlayan Başkentray projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi. Sincan-Ankara-Kayaş arasında konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, yarın saat 11.00'de , Başbakan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla Kayaş karşısı, karayolu yanındaki alanda törenle hizmete açılacak.

Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek. Başkentray projesi kapsamında ayrıca tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun olarak projelendirilen bir adet YHT gar ve 23 adet banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı. Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Metrosu'na, Kurtuluş ve istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

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Ankara Başkentray’a kavuşuyor
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