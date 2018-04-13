Petek’te 75 yıldır yaşatılan felsefe

Hatay
'ın İskenderun ilçesinde açıldığı 1942 yılından bu yana insan ve kalite odaklı yaklaşımı ile misafirlerine, gülen yüzünü hiç eksik etmeyen Petek Pastanesi, Petek Mutfak
ile İskenderunlulara ve İskenderun'a yolu düşenlere eşsiz tatlar sunmayı hedefliyor. "Biz ne yaparsak yapalım, en iyisini yaparsak, yaptıklarımız şaşırtırsa, misafirlerimiz olur ve ürünlerimizi tatmak isterler" felsefesini 75 yıldır yaşatan Petek, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 4. katında, 'Petek Mutfak' ile ailenin en genci olarak hizmet veriyor. ANADOLU MUTFAĞI
Her gün sabah 07.00'den gece 01.00'e kadar misafirlerini ağırlayan Petek Mutfak'ta hafta içi her güne özel ve Anadolu
kokan yemekler 12.00-14.30 saatleri arasında sunuluyor. Akşam olduğunda eşsiz lezzetlere İskenderun'un eşsiz manzarası eşlik ediyor. Petek Mutfak, pazar günleri de 09.00-14.00 saatleri arasında açık büfe kahvaltısını, körfezin manzarası ile birlikte sunuyor.