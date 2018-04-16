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Carrefoursa yönetiminde değişiklik

açıklamasına göre, şirketin Genel Müdürlüğü’ne halen Carrefoursa ’su olarak görev yapan vekaleten atandı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:38
Carrefoursa yönetiminde değişiklik

Açıklamada görüşlerine yer verilen Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu, "Görev süresince, Carrefoursa'ya olan katkılarından dolayı Hakan Ergin'e teşekkür ediyoruz. Halen Carrefoursa'da görevinde bulunan , yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek; yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Carrefoursa yönetiminde değişiklik
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