Mahmood Coffee Ortadoğu’da büyüyor

Türkiye'deki kahve sektörü her yıl büyüyor. Sektörle birlikte kızışan rekabet ortamında firmalar hem ihracatta hem de iç pazarda büyük bir yarış içerisindeler. Yüzde yüz yerli bir marka olan Mahmood Coffee bugüne kadar özellikle Ortadoğu pazarında büyüyerek bir dünya markası haline geldi. Mahmood Coffee bu yükselişini Türkiye hazır kahve pazarında da yakalayarak sektörde liderliğe oynuyor. Gaziantep merkezli ve Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun en değerli markalarından olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye'ye hizmet için sunuyor.

GLOBAL MARKA YOLUNDA

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin en büyük hazır kahve ve sıcak içecek üretim tesislerine sahip olan Mahmood Coffee'nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir marka olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Üretim kapasitesi ve kalitesi ile dünya standartlarında entegre bir tesis olan fabrikalarımızda, teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kapasitemizi ve verimliliğimizi sürekli artırıyoruz" dedi.